«Ескалація напруги». ЄС відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі

Європейський союз не буде брати участь в ескалації ситуації, проте уважно спостерігає за діями Росії та Білорусі

Плани РФ розмістити на території Білорусії частину свого ядерного арсеналу є ескалацією напруженості, заявив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

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«Йдеться в даному випадку про дії, які тільки посилять напруженість», – сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

На питання про те, якою може бути реакція ЄС у даному контексті, Стано відповів: «Ми не бажаємо брати участь в ескалації. Йдеться про ескалацію та напруженість».

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«Європейський союз буде дуже уважно стежити за ситуацією, щоб бачити, що відбувається на місцях. І ми реагуватимемо якнайповніше», – сказав Стано.

Нагадаємо, що міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Очільник оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що сховища в Білорусі будуть збудовані до 1 липня.

Уквітні Путін дав Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. Вже 14 квітня Білорусь озвучила нові ядерні погрози.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.