Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ескалація напруги». ЄС відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ескалація напруги». ЄС відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі
Петер Стано: «Ми не бажаємо брати участь в ескалації»
фото з відкритих джерел

Європейський союз не буде брати участь в ескалації ситуації, проте уважно спостерігає за діями Росії та Білорусі

Плани РФ розмістити на території Білорусії частину свого ядерного арсеналу є ескалацією напруженості, заявив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

«Йдеться в даному випадку про дії, які тільки посилять напруженість», – сказав прессекретар у четвер на брифінгу в Брюсселі.

На питання про те, якою може бути реакція ЄС у даному контексті, Стано відповів: «Ми не бажаємо брати участь в ескалації. Йдеться про ескалацію та напруженість».

«Європейський союз буде дуже уважно стежити за ситуацією, щоб бачити, що відбувається на місцях. І ми реагуватимемо якнайповніше», – сказав Стано.

Нагадаємо, що міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі. Очільник оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що сховища в Білорусі будуть збудовані до 1 липня.

Уквітні Путін дав Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні. Вже 14 квітня Білорусь озвучила нові ядерні погрози.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Теги: Білорусь росія ядерна зброя Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна повернулася до відзначення перемоги разом з Європою
8 та 9 Травня: що тепер святкуватиме Україна Дата
8 травня, 20:00
Китай навряд чи засуджуватиме будь-які дії Росії
Експертка пояснила, чому українці марно сподіваються на Китай
30 квiтня, 20:22
Росіянину загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі
Розстрілював цивільні автомобілі в Ірпені. Перед судом постане десантник РФ
1 травня, 12:21
Президент Чехії провів в Україні два дні
Президент Чехії написав послання на техніці ЗСУ
29 квiтня, 20:49
Вогонь перекинувся на село
Горять будинки й ферми: Росію охопили масштабні пожежі (відео)
5 травня, 07:14
У РФ вдруге за кілька днів горів Ільський нафтопереробний завод (відео)
У РФ вдруге за кілька днів горів Ільський нафтопереробний завод (відео)
5 травня, 09:47
Противник продовжує вести оборонні дії на Херсонщині
Наступ на Харківщину та важкі бої на Луганщині: яка ситуація на фронті
16 травня, 18:57
Уламки ракети, знайдені під Бидгощем
Польща знайшла на своїй території незвичну боєголовку російської ракети
19 травня, 16:57
За добу противник здійснив 61 обстріл Херсонщини
Обстріл житлових будинків у Куп’янську та п’ятеро поранених на Донеччині: яка ситуація в регіонах
23 травня, 10:32

Політика

Джонсон: Спочатку перемога України у війні з Росією, лише тоді переговори
Джонсон: Спочатку перемога України у війні з Росією, лише тоді переговори
«Ескалація напруги». ЄС відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі
«Ескалація напруги». ЄС відреагував на розміщення ядерної зброї в Білорусі
Україна має отримати стільки зброї, щоб Росія не змогла розпочати нову агресію – Нуланд
Україна має отримати стільки зброї, щоб Росія не змогла розпочати нову агресію – Нуланд
П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді
П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді
Розбирають на органи: РФ вигадала нікчемний фейк про українських військових у госпіталях (відео)
Розбирають на органи: РФ вигадала нікчемний фейк про українських військових у госпіталях (відео)
Здатна досягти Ізраїлю: Іран випробував нову балістичну ракету
Здатна досягти Ізраїлю: Іран випробував нову балістичну ракету

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Американська розвідка назвала, хто стоїть за атакою безпілотників на Кремль
44K
Афера тисячоліття. Як москалі стали росіянами
40K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
21K
25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
8729
Собор ПЦУ. Оприлюднене історичне фото

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту