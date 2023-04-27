Корупція в Росії – один з наших головних союзників

Маємо підштовхнути тих, хто приймає рішення на Заході, до активнішої роботи із спрямування економіки Росії до дна

В Росії заарештували начальника бронетанкової служби Південного військового округу за розкрадання семи двигунів для Т-90. Корупція в Росії залишається системоутворюючим явищем. І мірою наближення безславного кінця «спецоперації» подібні начальники дедалі більше рятуватимуть власне майбутнє, добиваючи систему постачання армії агресора.

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Економіка Росії, утім, зберігає запас міцності.

Як зазначає The Washington Post, Росія ще зможе фінансувати війну в Україні ще як мінімум рік. А в матеріалі The Economist ідеться про те, що російська економіка може витримати тривалу війну, але не інтенсивнішу.

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Подібні дискусії у провідних медіа корисні для того, щоб підштовхнути тих, хто приймає рішення на Заході, до активнішої роботи із спрямування економіки Росії до дна. Як слушно зазначив Петро Порошенко на форумі в Польщі, «основне для санкцій – чи скорочують вони здатність Путіна фінансувати війну».

1. Обмеження фінансів і торгівлі

Євростат фіксує майже повну руйнацію торгівлі ЄС з росією в лютому 2023 року. Імпорт в ЄС із росії (він же експорт росії до 27 країн ЄС) упав майже в 5 разів – з пікових 23.5 млрд євро у березні 2022 до 5.1 млрд євро у лютому 2023. Це – мінімум за 20 років із 2003 року.

У 2022 році санкції, а також ставлення до російських товарів як до токсичних, призвели до скорочення сукупного непаливного експорту на 24 млрд дол., у тому числі до ЄС, США, Великобританії, Японії та Південної Кореї на 19 млрд дол., з яких тільки в ЄС на 11 млрд дол.

Китай, Індія та Туреччина не змогли компенсувати втрати росією непаливного експорту до країн ОЕСР.

2. Втрати економіки

У російських суднобудівних корпорацій закінчуються ключові деталі, зокрема – для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів.

3. Пошук лазівок

Голова МЗС Литви Габрієлюс Ландсбергіс заявив у інтерв'ю, що Грузія, Вірменія та Казахстан допомагають РФ обійти санкції із боку Заходу. Торгівля цих країн і з Заходом, і з росією суттєво розширилась – як у обсягах, так і номенклатурі. Тож на ці операції має бути звернута окрема увага.

Завдяки постачанням до Китаю та Індії експорт сирої нафти з РФ перевищив рівень, що передував війні, а експорт дизеля досяг у березні рекордних 1,27 млн барелів на день.

Подібне спостерігалось перед запровадженням ембарго на російську нафту: Китай і Індія користуються з положення росії, щоб по дуже вигідних цінах закуповувати сировину для своєї економіки. Єдиний шлях протидії – зробити ці закупки невигідними через вторинні санкції.

ЄС запровадить 11-й пакет антиросійських санкцій не раніше другої половини травня.

4. Перекриття лазівок

Міністри ЄС планують погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови.

Гонконгський банк HSBC почав блокувати оплати за контрактами між російськими санкційними та закордонними компаніями.

Деякі кроки вже робляться. Наприклад, США можуть запровадити санкції щодо казахстанських банків та компаній за допомогу росії в ухиленні від обмежувальних заходів Заходу.

Після попередження США Казахстан посилює умови фінансових операцій для росіян.

Криптобіржа Binance почала блокувати фізичні карти користувачів, які пройшли верифікацію з паспортом РФ і отримали картку з посвідкою на проживання у Євросоюзі.

Останні клієнти «Газпрому» у Східній Європі домовилися купувати азербайджанський газ.

5. Самопочуття рашистів

Кількість відмов росіянам у видачі шенгенської візи зросла на 20%.

І далі ж буде!