Головна Думки вголос Ростислав Павленко
search button user button menu button
Ростислав Павленко Народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»)

Корупція в Росії – один з наших головних союзників

glavcom.ua
Окупанти краще грабують, ніж воюють
фото з відкритих джерел

Маємо підштовхнути тих, хто приймає рішення на Заході, до активнішої роботи із спрямування економіки Росії до дна

В Росії заарештували начальника бронетанкової служби Південного військового округу за розкрадання семи двигунів для Т-90. Корупція в Росії залишається системоутворюючим явищем. І мірою наближення безславного кінця «спецоперації» подібні начальники дедалі більше рятуватимуть власне майбутнє, добиваючи систему постачання армії агресора.

Економіка Росії, утім, зберігає запас міцності.

Як зазначає The Washington Post, Росія ще зможе фінансувати війну в Україні ще як мінімум рік. А в матеріалі The Economist ідеться про те, що російська економіка може витримати тривалу війну, але не інтенсивнішу.

Подібні дискусії у провідних медіа корисні для того, щоб підштовхнути тих, хто приймає рішення на Заході, до активнішої роботи із спрямування економіки Росії до дна. Як слушно зазначив Петро Порошенко на форумі в Польщі, «основне для санкцій – чи скорочують вони здатність Путіна фінансувати війну».

1. Обмеження фінансів і торгівлі

  • Євростат фіксує майже повну руйнацію торгівлі ЄС з росією в лютому 2023 року. Імпорт в ЄС із росії (він же експорт росії до 27 країн ЄС) упав майже в 5 разів – з пікових 23.5 млрд євро у березні 2022 до 5.1 млрд євро у лютому 2023. Це – мінімум за 20 років із 2003 року.
  • У 2022 році санкції, а також ставлення до російських товарів як до токсичних, призвели до скорочення сукупного непаливного експорту на 24 млрд дол., у тому числі до ЄС, США, Великобританії, Японії та Південної Кореї на 19 млрд дол., з яких тільки в ЄС на 11 млрд дол.
  • Китай, Індія та Туреччина не змогли компенсувати втрати росією непаливного експорту до країн ОЕСР.

2. Втрати економіки

  • У російських суднобудівних корпорацій закінчуються ключові деталі, зокрема – для двигунів, що затримує або зупиняє виробництво танкерів і суден, необхідних для транспортування нафти і вантажів.

3. Пошук лазівок

  • Голова МЗС Литви Габрієлюс Ландсбергіс заявив у інтерв'ю, що Грузія, Вірменія та Казахстан допомагають РФ обійти санкції із боку Заходу. Торгівля цих країн і з Заходом, і з росією суттєво розширилась – як у обсягах, так і номенклатурі. Тож на ці операції має бути звернута окрема увага.
  • Завдяки постачанням до Китаю та Індії експорт сирої нафти з РФ перевищив рівень, що передував війні, а експорт дизеля досяг у березні рекордних 1,27 млн барелів на день.

Подібне спостерігалось перед запровадженням ембарго на російську нафту: Китай і Індія користуються з положення росії, щоб по дуже вигідних цінах закуповувати сировину для своєї економіки. Єдиний шлях протидії – зробити ці закупки невигідними через вторинні санкції.

  • ЄС запровадить 11-й пакет антиросійських санкцій не раніше другої половини травня.

4. Перекриття лазівок

  • Міністри ЄС планують погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови.
  • Гонконгський банк HSBC почав блокувати оплати за контрактами між російськими санкційними та закордонними компаніями.
  • Деякі кроки вже робляться. Наприклад, США можуть запровадити санкції щодо казахстанських банків та компаній за допомогу росії в ухиленні від обмежувальних заходів Заходу.

Після попередження США Казахстан посилює умови фінансових операцій для росіян.

  • Криптобіржа Binance почала блокувати фізичні карти користувачів, які пройшли верифікацію з паспортом РФ і отримали картку з посвідкою на проживання у Євросоюзі.
  • Останні клієнти «Газпрому» у Східній Європі домовилися купувати азербайджанський газ.

5. Самопочуття рашистів

  • Кількість відмов росіянам у видачі шенгенської візи зросла на 20%.

І далі ж буде!

Читайте також: Вони виганяють Райффайзен Банк з Росії. Як українські активісти воюють у Відні
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія економіка санкції експорт ембарго Китай імпорт корупція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пам’ять катинських жертв вшановано в багатьох місцях у Польщі та за кордоном
13 квітня – День пам'яті жертв Катині
13 квiтня, 06:24
Прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ
Прем'єри Словенії та Хорватії спільно відвідають Київ
30 березня, 08:28
Проект Герасимова зазнав невдачі
Наступ Росії на Донбасі провалився – британська розвідка
1 квiтня, 10:42
Росія може закликати до перемир’я на Великдень, щоб затримати український контрнаступ
Чи планує Путін «Великоднє перемир’я»? Кремль зробив заяву
10 квiтня, 18:05
Бойовики «Вагнера» складають основне зусилля РФ для захоплення Бахмута
Яку частину Бахмута контролюють війська РФ і яка роль «Вагнера»: оцінка ISW
12 квiтня, 07:17
Блінкен готовий вирушити до Китаю, як тільки для цього дозріють відповідні умови
Китай відмовив Блінкену у візиті: названо причину
15 квiтня, 08:04
Окупанти розлючені спротивом, який продовжується вже більше року
Окупанти влаштували судилище над 16-річною дівчиною, яка розтоптала прапор РФ
14 квiтня, 20:54
За весь час повномасштабної війни Україна повернула з російського полону 2235 осіб
Маляр вказала, скільки всього осіб Україна звільнила з російського полону
17 квiтня, 06:13
Ліквідація наслідків обстрілу триває
Ракетний удар по Куп’янську: є загибла, десяток поранених
25 квiтня, 10:19

Ростислав Павленко

Корупція в Росії – один з наших головних союзників
Корупція в Росії – один з наших головних союзників
Росія хоче надурити цілий світ. Чому їй не вдасться
Росія хоче надурити цілий світ. Чому їй не вдасться
Скільки грошей вже втратила Росія
Скільки грошей вже втратила Росія
Світ вчиться жити без Росії. До чого тут санкції
Світ вчиться жити без Росії. До чого тут санкції
Чому майбутній контрнаступ такий важливий
Чому майбутній контрнаступ такий важливий
Росія, множачи злочини, опускається на дно
Росія, множачи злочини, опускається на дно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
22K
Нацбанк змінив правила продажу валюти населенню: що потрібно знати
16K
Винищувачі для України: США зробили нову заяву
12K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
11K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Як відібрати Корецький монастир у Московської церкви: відповідь СБУ

Новини

Окупант поскаржився на дії командування та очікування наступу ЗСУ – перехоплення ГУР
Сьогодні, 06:51
ЗСУ знищили два важливих військових об’єкти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:21
Україна цікавиться додатковими системами ППО Skynex, які вже має на озброєнні – Шмигаль
Сьогодні, 03:07
Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву: є жертви
Сьогодні, 02:03
«Зараз є можливість дати нову енергію відносинам України та Китаю», – Зеленський
Сьогодні, 00:42
Українські військові показали збиття ворожого БПЛА зі стрілецької зброї (відео)
Вчора, 23:11

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту