Бізнес на крові: що компанії з Європи постачають армії Путіна

Європейські компанії не збираються відмовлятись від бізнесу з росіянами

Європейські бізнесмени продовжують продавати товари російським фірмам, які постачають все для армії країни-агресора

Санкції проти російських оборонних компаній не вплинули на західні поставки – техніку все ще імпортують військові підрядники, які не потрапили до санкційних списків. Зокрема йдеться про постачання мікрочіпів для ракет, снаряди, тактичні черевики, бронежилети, двигуни для військових кораблів і багато іншого. Видання The Insider у своєму розслідуванні підтвердило, що поставки і досі продовжуються. Як мінімум 25 компаній з Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі продовжують оснащувати армію Росії.

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Верстати для ракет

Московське ТОВ «Стан» – розробник сучасних верстатів з програмним управлінням, що входить до держкорпорації «Ростех». Незважаючи на те, що «Ростех» під санкціями, німецька компанія Vansped Logistics (від імені Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH ) вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україу постачала «Стану» технологічне обладнання для ливарного виробництва. Згідно з базою ImportGenius, постачання було здійснено у липні 2022 року.

«Стан» є постачальником декількох оборонних підприємств. Зокрема компанія здійснювала технічне переозброєння «123 Авіаційного ремонтного заводу» (засновник – міноборони), який займається обслуговуванням літаків військової авіації. Є «Стан та підрядником корпорації «Тактичне ракетне озброєння»: постачав обладнання для «ПО «Стріла», що займається виробництвом протикорабельних ракет.

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Черевики

Європейські постачальники буквально взувають російських солдатів. Ростовська фірма «Донобуток» прямо на своєму сайті повідомляє, що є постачальником Міноборони.

Підприємство шиє військові берці та торік повністю перекваліфікувалося на випуск продукції під потреби армії.

На язичках берців вказано букву Z.

«Виробничі потужності компанії – це найновіше високоякісне німецьке обладнання», з гордістю повідомляє «Донобуток» у своєму каталозі. Як з'ясував The Insider, «Донобуток» постачає з Німеччини також взуттєвий клей (відправник – Jakob KECK Chemie GmbH ) та шкіру (Salamander SPS GmbH & Co. KG ), а підошви імпортує з Італії (Tacchificio Campliglionese).

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І італійці, і німці продовжили постачання на адресу «Донобуві» і після лютого 2022-го. Salamander продає під час війни шкіру та ще одному підряднику Міноборони – АТ «Компанія «Фарадей».

Бронежилети

Виробник бронежилетів для силовиків та військових АТ НВП «Клас» завіз фрезу з Італії. Постачальник – компанія Minelli Carmello.

Прилади нічного бачення

Петербурзьке АТ «Ломо» – виробник оптичних систем для Військово-морського флоту, Військово-космічних сил та Сухопутних військ. Наприклад, прицілів нічного бачення «Мауглі-2» та «Мауглі-2М» для переносних зенітних ракетних комплексів. Напівактивною головкою самонаведення розробки «Ломо» оснащуються високоточні (керовані) снаряди «Краснопіль». Під час війни з Україною «Краснопіль» настільки добре зарекомендував себе, що обсяг виробництва таких снарядів у 2022 році зріс у кілька разів.

Постачальник Ломо з Європи – естонська Marker Nordic Ou. Фірма з Таллінна постачала російському оборонному підряднику волоконно-оптичні джгути, промисловий клей тощо.

Двигуни для військових кораблів

АТ «Коломенський завод» постачає міноборони дизельні двигуни для військових кораблів. Частини для двигунів типу Д500 «Коломенському заводу» продає Sipavag AG із Швейцарії, D.Kudarauskienes Warehouse із Литви та Geislinger GmbH з Австрії. Саме на базі дизелів типу Д500 підприємство виготовляє двигуни для Військово-морського флоту.

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Гвинтові пружини «Коломенський завод» отримує з Німеччини, від Heinrich Eibach GmbH . Запобіжні клапани від Hoerbiger Wien GmbH з Австрії. Частини двигунів типу Д49 від Piston Ring Manufacturer Prima із сусідньої з Україною Польщі.