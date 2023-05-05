Біля Бахмута захисники знищили схрон боєприпасів «вагнерівців»

Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня

На Бахмутському напрямку Збройні сили України знищили місця зберігання боєприпасів ПВК «Вагнера». Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців», – зазначила Маляр.

Заступниця міністра зазначила, що ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. «Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку», – зазначила Маляр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.