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Атака на Україну, вибухи у РФ та окупованій Луганщині: головне за ніч 18 вересня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Атака на Україну, вибухи у РФ та окупованій Луганщині: головне за ніч 18 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 18 вересня 2026 року

Безпілотники атакували окупованому Луганщину та Ростовську область у РФ, Росія вдарила по Дніпру та Запоріжжю, Уряд затвердив нові правила роботи залізниці залежно від рівня повітряної загрози.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 вересня.

Удар по Запоріжжю

Палаючий торговельний центр у Запоріжжі
Палаючий торговельний центр у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

У ніч на 18 вересня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив виконувач обовʼязків голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін.

Окупанти атакували ТЦ «Амстор» – там вирувала масштабна пожежа. «Цілі терористів у Запоріжжі сьогодні – цивільні підприємства, автобусні зупинки і самі автобуси, торгівельні центри», – пише Семікін.

Вибухи у Дніпрі

Пожежа у Дніпрі після вибухів
Пожежа у Дніпрі після вибухів
фото: соціальні мережі

У ніч на 18 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок російської атаки на Дніпро виникла пожежа та постраждали двоє людей.

Атака на Ростовську область

Ростовська область потарпила під атаку БпЛА
Ростовська область потарпила під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Вночі 18 вересня безпілотники атакували Ростовську область. 

У Ростові-на-Дону внаслідок атаки в одному із районів виникло сильне задимлення. Ймовірно, там було ураження.

БпЛА атакували окупованому Луганщину

Пожежа в окупованому Алчевську
Пожежа в окупованому Алчевську
фото: соціальні мережі

У ніч на 18 вересня безпілотники атакували окуповану Луганську область. 

В окупованому Луганську пролунали потужні вибухи. Після цього на місці ураження розгорілася масштабна пожежа.

Нові правила роботи залізниці

Корецький: За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом
Корецький: За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом
фото: Офіс президента

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів відповідно до рівня повітряної загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

«За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня – посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, люди йдуть в укриття», – зазначив очільник уряду.

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Теги: Луганщина росія окуповані території Запоріжжя Дніпро вибух Луганськ

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