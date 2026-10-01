Уповноважений президента з санкцій розповів про «креативні» плани щодо російських олігархів

«Ми креативимо: відразу даємо списки інших російських олігархів, пов’язаних з ВПК, які досі не під санкціями»

Радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів про подальші плани України щодо російських олігархів після рішення ЄС зняти санкції з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. За його словами, українська сторона вже передала партнерам список із десяти російських бізнесменів, яких пропонує включити до санкційного переліку. Про це Власюк заявив в інтерв'ю «Главкому».

Уповноважений президента заявив, що, на його думку, рішення ЄС зняти санкції з Усманова та Фрідмана не варте компромісу, завдяки якому санкції проти тисяч інших російських осіб і компаній були продовжені на довший, ніж зазвичай, термін. Посадовець наголосив, що йдеться насамперед про принципи, якими не варто торгувати.

«36 місяців пролонгації санкцій – це чудово, бо раніше, коли вони продовжувалися на шість місяців, щоразу було багато розмов, дискусій та нереальних нервів. Тому тут можна тільки аплодувати, але зняття санкцій – це абсолютно дивна і ганебна історія. Однак вона вже відбулася, тому тепер ми намагаємося використати цю ситуацію в конструктивний спосіб. РФ зараз буде розкручувати тезу, що в ЄС нема єдності у санкційній темі. Треба продемонструвати, що це – не так, тому ми зараз працюємо з Брюсселем і є хороші сигнали щодо готовності швидко приймати наступні санкційні рішення», – підкреслив Власюк.

Радник зазначив, що Україна вирішила діяти креативно й одразу передавати партнерам списки інших російських олігархів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом, які досі не перебувають під санкціями. За його словами, загалом українська сторона запропонувала десять таких прізвищ.

«Ми зі свого боку певним чином креативимо: відразу даємо списки інших російських олігархів, пов’язаних з ВПК, які досі не під санкціями, щоб їх до цього списку включити. Загалом дали десять прізвищ. Хтось може це називати заміною гравця в футбольній команді, але це ж не якісь нові прізвища. Ті ж Потанін та Лісін (Володимир Потанін – власник «Норнікелю», Володимир Лісін контролює Новолипецький металургійний комбінат – «Главком») завжди були десь «на радарах», але кожного разу або руки до них не доходили, або доказів було недостатньо, або була спірна політична позиція. Або Шелков (Михайло Шелков – власник найбільшого у світі виробника титану ВСМПО-АВІСМА – «Главком») чи Тімохін (Роман Тімохін – співвласник девелоперської групи MR Group – «Главком»)», – наголосив посадовець.

Власюк додав, що Україна й надалі просуватиме цей список, а включення когось із названих російських олігархів до санкцій ЄС, на його думку, стане найкращим підтвердженням того, що санкційна політика Євросоюзу нікуди не зникла.

«Наша позиція чітка – всі російські олігархи тим чи іншим чином долучені до російського ВПК. І це дуже просто перевіряється. На тлі падіння економіки РФ та зубожіння населення статки російських мільярдерів у Forbes тільки зростають. А зростають вони саме тому, що у них прямо чи опосередковано є доступ до ВПК – саме тієї частини російської економіки, яка зросла», – підсумував Владислав Власюк.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу виключила російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана із санкційного переліку. Тоді Володимир Зеленський прокоментував скасування санкційних обмежень.

До слова, Франція підтримала виключення російського бізнесмена Алішера Усманова із санкційного списку Європейського союзу, натомість запропонувавши збільшити термін дії решти обмежень із півроку до трьох років, водночас прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем запевнив президента Зеленського у відсутності планів скасовувати санкції проти російських бізнесменів Усманова та Фрідмана.