Росія атакувала Дніпро, горить торговий центр

У Дніпрі після російської атаки по ТЦ спалахнула масштабна пожеж

Інформація щодо постраждалих з’ясовується

Надвечір 19 вересня російські війська вкотре завдали удару по місту Дніпро. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог знову атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа. Інформація щодо постраждалих з’ясовується», – зазначив він.

Пізніше стало відомо, що через атаку постраждали щонайменше двоє людей.

Як додав очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, ворог атакував один із торгових центрів Дніпра.

«Ворог атакував Дніпро. Вдарив по торговому центру. Сталася пожежа. Росія діє за своєю звичною тактикою – б’є по бізнесу та підприємствах», – зазначив Лукашук.

Тим часом, у соцмережах місцеві пабліки поширюють відео перших хвилин після удару, де видно, як горить торговий центр.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Внаслідок удару виникла пожежа та постраждали двоє людей.