ЄС продовжив санкції проти Росії, але виключив зі списку Усманова та Фрідмана

Обмеження проти майже 3 тис. осіб та організацій діятимуть до вересня 2029 року

Рада Європейського Союзу продовжила на 36 місяців персональні санкції проти Росії, запроваджені через загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Водночас зі санкційного списку виключили російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Санкційний режим продовжено до 22 вересня 2029 року. Обмеження стосуватимуться майже 3 тис. фізичних та юридичних осіб, а сам список планують доповнити новими фігурантами. Водночас Усманов та Фрідман більше не перебуватимуть під цими санкціями ЄС.

За даними джерела «Суспільного», Словаччина, Франція та Люксембург, які виступали за виключення російських олігархів зі списку, не погоджували та не координували свої дії з Україною. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк висловив сподівання, що окремі держави ЄС запровадять національні санкції проти осіб, яких виключають із загальноєвропейського списку.

Проти рішення щодо Усманова та Фрідмана виступила Латвія. Прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс повідомив про скликання екстреного засідання уряду для обговорення ситуації. «Поки Росія продовжує війну, тиск Європи має ставати сильнішим, а не зручнішим для Кремля», – заявив Кулбергс.

Міністерство закордонних справ Латвії також готуватиме законопроєкт про запровадження національних санкцій проти Усманова та Фрідмана. Латвійський представник утримається під час процедури ухвалення рішення Радою ЄС, однак це не завадить продовженню санкцій.

На рішення Євросоюзу вже відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він назвав виключення двох російських олігархів зі списку «ганебним і нічим не виправданим» та закликав держави ЄС запровадити проти них власні обмеження.

«У Москві святкують, адже отримали те, чого прагнули: відчуття безкарності, приниження Європейського Союзу та розкол серед європейців. Але святкування в Москві ще можна зіпсувати», – заявив Сибіга.

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливе зняття санкцій з окремих російських олігархів буде «самовбивчим та контрпродуктивним» кроком. За його словами, Україна очікує від Європейського Союзу подальшого посилення санкційного тиску на Росію.