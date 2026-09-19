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Трамп заявив, що Росія вже близько п'яти років атакує союзників України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп заявив, що Росія вже близько п'яти років атакує союзників України
Трамп: Вони (росіяни – «Главком») атакують союзників України приблизно п'ять років… Я думаю, всі з цим згодні
фото: Reuters

Дональд Трамп заявив, що президент Польщі «тримає ситуацію під контролем», коментуючи стурбованість його тим, що Росія може атакувати союзників України

Дональд Трамп прокоментував занепокоєння Варшави щодо можливого нападу Росії на країни-союзниці України, заявивши, що вважає такі атаки вже триваючим процесом. Про це пише «Главком».

За словами Трампа, РФ атакує союзників України «приблизно п'ять років», і з цією оцінкою «всі згодні».

Оцінюючи спроможність Польщі протистояти загрозам, Трамп зазначив, що президент країни повністю «тримає ситуацію під контролем» та чудово справляється зі своїми обов'язками. Політик також нагадав про свою особисту підтримку польського лідера на виборах.

Як відомо, Сполучені Штати досягли значного прогресу у питаннях створення своєї військової бази на території Польщі, а точне місце її розташування оголосять уже незабаром. Про це заявив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, зрушення у переговорах відбулися завдяки сміливому керівництву президента Польщі Кароля Навроцького, а поява американської бази стане важливим етапом у розвитку відносин між країнами.

Крім того, Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не планує скорочувати підтримку на тлі посилення російських атак. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський прокоментував можливість участі Польщі у прискоренні постачання Україні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot, про яке раніше говорила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За його словами, питання конкретних військових постачань перебуває у компетенції Міністерства національної оборони Польщі.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку пакета військової допомоги Україні вартістю близько €50 млн. Зокрема, до нього мають увійти засоби протиповітряної оборони. Польська сторона також повідомляла про передачу техніки, яку її армія більше не використовуватиме або ресурс якої добігає кінця.

До слова, Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт щодо санкцій проти РФ.

The Wall Street Journal пише, що Білий дім тиснув на керівництво республіканців у Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту. Після успішного голосування в Палаті представників ключові прихильники законопроєкту святкували його ухвалення.

Теги: росія Польща Європа Дональд Трамп Кароль Навроцький

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