Китайська фірма замаскувала перевезення вуглецевих хімікатів дочірній компанії «Росатома» на початку цього року

Китайська державна корпорація Jilin Chemical Fiber Group, один із світових лідерів із виробництва хімічних і композитних матеріалів, поставила до Росії 46 тонн матеріалів із вуглецевого волокна, необхідних для створення сотень дронів-камікадзе. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Згідно з транспортними та митними документами, на початку року ці замасковані поставки спрямовувалися дочірній компанії російського «Росатому», яка перебуває під санкціями та розробляє ключові компоненти для безпілотників.

Документи, зібрані з російських джерел Українським центром безпеки та співробітництва, були детально вивчені Кабінетом Міністрів України та спеціальним комітетом Палати представників США щодо Китаю. Влада обох країн підтвердила їхню справжність. Цей випадок став першим докладно задокументованим доказом того, що китайська державна структура безпосередньо експортувала найважливіші компоненти для виробництва озброєння російському ВПК.

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо війни в Україні. Про це йдеться у його промові на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку.

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай готовий працювати з іншими сторонами щодо міжнародних і регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні. За його словами, Пекін має намір посилити комунікацію та координацію і сприяти політичному врегулюванню.

До слова, Північноатлантичний альянс досі не має чіткої стратегії на випадок найгіршого сценарію – одночасного збройного нападу Росії на країну НАТО у Східній Європі та вторгнення Китаю на Тайвань.

Попри те, що верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та колишній голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер публічно попереджали про ризик війни на два фронти, військові стратеги Альянсу визнають відсутність готового плану дій.