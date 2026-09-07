Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держкомпанія Китаю постачала Росії матеріали для виготовлення дронів – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Держкомпанія Китаю постачала Росії матеріали для виготовлення дронів – Politico
Китай допомогає Росії у війні
фото з відкритих джерел

Китайська фірма замаскувала перевезення вуглецевих хімікатів дочірній компанії «Росатома» на початку цього року

Китайська державна корпорація Jilin Chemical Fiber Group, один із світових лідерів із виробництва хімічних і композитних матеріалів, поставила до Росії 46 тонн матеріалів із вуглецевого волокна, необхідних для створення сотень дронів-камікадзе. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Згідно з транспортними та митними документами, на початку року ці замасковані поставки спрямовувалися дочірній компанії російського «Росатому», яка перебуває під санкціями та розробляє ключові компоненти для безпілотників.

Документи, зібрані з російських джерел Українським центром безпеки та співробітництва, були детально вивчені Кабінетом Міністрів України та спеціальним комітетом Палати представників США щодо Китаю. Влада обох країн підтвердила їхню справжність. Цей випадок став першим докладно задокументованим доказом того, що китайська державна структура безпосередньо експортувала найважливіші компоненти для виробництва озброєння російському ВПК. 

Раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна посилити комунікацію та координацію з іншими країнами щодо війни в Україні. Про це йдеться у його промові на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Бішкеку.

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай готовий працювати з іншими сторонами щодо міжнародних і регіональних конфліктів, зокрема війни в Україні. За його словами, Пекін має намір посилити комунікацію та координацію і сприяти політичному врегулюванню.

До слова, Північноатлантичний альянс досі не має чіткої стратегії на випадок найгіршого сценарію – одночасного збройного нападу Росії на країну НАТО у Східній Європі та вторгнення Китаю на Тайвань. 

Попри те, що верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич та колишній голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер публічно попереджали про ризик війни на два фронти, військові стратеги Альянсу визнають відсутність готового плану дій. 

Теги: Китай росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кушнер та Віткофф у Кремлі
Путін висунув США ще жорсткіший ультиматум щодо України – Bloomberg
Вчора, 17:49
Повітряні Сили писали про безпілотники над Одеською областю
Пункт пропуску «Орлівка» на Одещині тимчасово призупинив роботу через атаку РФ
Вчора, 04:56
Нині Арестович веде YouTube-канал
Росія засудила Арестовича до 11 років колонії
28 серпня, 17:25
Один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі опинився під атакою дронів
Ярославський НПЗ атакували безпілотники (відео)
28 серпня, 07:47
Понтифік намагається використовувати професійний дипломатичний апарат Святого престолу для збереження каналів зв'язку з Москвою
Папа Лев XIV зробив нову спробу налагодити діалог із РФ
27 серпня, 05:33
Найдорожче знання України різко подорожчало
Український досвід подорожчав. Чи встигнемо продати його США?
15 серпня, 21:03
Україна хвилюється щодо позиції США
Україна переймається позицією США у можливих переговорах із Росією – Politico
14 серпня, 04:18
Від безлюдного села Щербаківка за 2 км проходить кордон з Росією
Міноборони РФ відзвітувало про захоплення безлюдного села на Харківщині
12 серпня, 01:59
Як Україна може відповісти Росії на подвійну блокаду Чорного моря
Росія заблокувала українські порти: якою може бути відповідь
10 серпня, 12:02

Політика

Держкомпанія Китаю постачала Росії матеріали для виготовлення дронів – Politico
Держкомпанія Китаю постачала Росії матеріали для виготовлення дронів – Politico
Китай посилив морський тиск на Тайвань – Bloomberg
Китай посилив морський тиск на Тайвань – Bloomberg
Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
Bloomberg: Лідер ультраправих у Франції хоче, щоб Україна платила за допомогу Європи
Нардепка Безугла побачила різку зміну емоцій американських перемовників під час візиту до Києва (фото)
Нардепка Безугла побачила різку зміну емоцій американських перемовників під час візиту до Києва (фото)
Reuters: «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт
Reuters: «Альтернатива для Німеччини» перемагає на виборах у Саксонії-Ангальт
Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві
Віткофф розповів про результат переговорів із Путіним у Москві

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
112K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
79K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
5 вересня, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua