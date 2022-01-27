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    Чому Берлін не дає зброї Києву? Експосол ФРН Дітмар Штюдеманн звернувся до українців

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    Німецький дипломат пояснив ставлення своєї держави до російсько-української кризи - Чому Берлін не дає зброї Києву? Експосол ФРН Дітмар Штюдеманн звернувся до українців
    Німецький дипломат пояснив ставлення своєї держави до російсько-української кризи
    фото: DW

    «Навіть у цій надзвичайно напруженій ситуації ще є час для дипломатії»

    На подальшу долю російського газопроводу «Північний потік-2» і відмову Німеччини від постачання оборонної зброї Україні впливає і надалі впливатиме розвиток подій на українському кордоні, проте Німеччина досі сподівається на врегулювання конфлікту дипломатичними методами. На цьому наголосив експосол ФРН в Україні Дітмар Штюдеманн, йдеться у матеріалі «Главкома» «Чому Берлін не дає зброї Києву? Пояснюють німецькі дипломати та експерти».

    Дипломат зазначив, що надзвичайно критична оцінка українцями позиції Німеччини щодо постачання зброї Україні є зрозумілою. Проте насправді, як і Україна, Німеччина всього-лише прагне уникнути ескалації конфлікту та сприяти його мирному врегулюванню.

    «Я все ще переконаний (маючи понад 40 років досвіду роботи в цьому регіоні Європи), що навіть у цій надзвичайно напруженій ситуації все ще є час для дипломатії. Знадобиться багато часу, щоб розробити життєздатне розв’язання цієї проблеми. Але це єдина життєздатна довгострокова спроба зменшити потенціал агресії. Ми не повинні потрапляти в пастку, що розпалює зовнішню агресію подальшими внутрішніми конфліктами», – наголосив німецький дипломат.

    Дітмар Штюдеманн додав, що, на його думку, «у цій небезпечній ситуації вирішальне значення має єдність, а не конфронтація, що дає агресору додаткові тактичні переваги».

    Раніше глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу вторгнення РФ.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

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    Теги: Росія Німеччина Міноборони війна Україна Берлін
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    Чому Берлін не дає зброї Києву? Експосол ФРН Дітмар Штюдеманн звернувся до українців