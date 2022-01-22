Міноборони Німеччини: У питанні санкцій проти Росії не повинно бути табу

Європа готує економічну відсіч Росії у разі вторгення в Україну

Міністерка оборони Німеччини заявила про миттєве припинення економічної кооперації із Росією у разі війни

Глава Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт погодилася із канцлером Олафом Шольцем у тому, що в якості санкцій проти Росії у разі агресії проти України повинні розглядатися всі заходи.

«Якщо канцлер каже, що до уваги з політичної, дипломатичної та економічної точки зору приймається все, то ніяких табу бути не може», – сказала вона в інтерв'ю, яке опубліковане в суботу в газеті Welt am Sonntag.

«Абсолютно нереалістична думка, що при ініційованій Росією війні в центрі Європи буде здійснюватися економічна кооперація», – додала міністерка, не навівши подробиць.

Ламбрехт ствердно відповіла на питання, чи є ця точка зору загальноприйнятою у соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), яку вона представляє.

Також міністерка заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

За її словами, постачання зброї на даний момент марне – така єдина думка федерального уряду. Потрібно зробити все можливе для деескалації конфлікту.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

Нагадаємо, Порошенко через CNN закликав союзників запровадити «пекельні» санкції проти Путіна.

Зазначимо, за інформацією Держдепу, Росія може напасти на Україну з території Білорусі.

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