  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Міноборони Німеччини: У питанні санкцій проти Росії не повинно бути табу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Європа готує економічну відсіч Росії у разі вторгення в Україну - Міноборони Німеччини: У питанні санкцій проти Росії не повинно бути табу
    Європа готує економічну відсіч Росії у разі вторгення в Україну
    фото з відкритих джерел

    Міністерка оборони Німеччини заявила про миттєве припинення економічної кооперації із Росією у разі війни

    Глава Міноборони ФРН Крістіна Ламбрехт погодилася із канцлером Олафом Шольцем у тому, що в якості санкцій проти Росії у разі агресії проти України повинні розглядатися всі заходи.

    «Якщо канцлер каже, що до уваги з політичної, дипломатичної та економічної точки зору приймається все, то ніяких табу бути не може», – сказала вона в інтерв'ю, яке опубліковане в суботу в газеті Welt am Sonntag.

    «Абсолютно нереалістична думка, що при ініційованій Росією війні в центрі Європи буде здійснюватися економічна кооперація», – додала міністерка, не навівши подробиць.

    Ламбрехт ствердно відповіла на питання, чи є ця точка зору загальноприйнятою у соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), яку вона представляє.

    Також міністерка заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

    За її словами, постачання зброї на даний момент марне – така єдина думка федерального уряду. Потрібно зробити все можливе для деескалації конфлікту.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що ФРН заборонила Естонії передавати німецьку зброю Україні.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

    Нагадаємо, Порошенко через CNN закликав союзників запровадити «пекельні» санкції проти Путіна.

    Зазначимо, за інформацією Держдепу, Росія може напасти на Україну з території Білорусі.

    Читайте також:
    Теги: Росія ЗМІ Німеччина Міноборони Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міноборони Німеччини: У питанні санкцій проти Росії не повинно бути табу