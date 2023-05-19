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Чубаров: Тепер у нас з’явилася можливість військового звільнення Криму

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чубаров: Тепер у нас з’явилася можливість військового звільнення Криму
Через боротьбу Збройних сил України увесь світ побачив, що Росію треба зупинити
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лідер меджлісу назвав три фактори, завдяки яким Росія утримує контроль над Кримом

У 2016 році ніхто з провідних європейських держав не був готовий до якихось інших шляхів звільнення Криму окрім переговорів. Але зараз шлях звільнення півострова залежатиме від ходу російсько-української війни. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

«Сьогодні я не виключаю, що може бути гібридний формат, дипломатично-військовий формат звільнення. Є певні фактори, завдяки яким Росія утримує контроль над Кримом. Насамперед – це міст через Керченську протоку, одна з найважливіших комунікацій. Також це Чорноморський флот, його кораблі та інфраструктура. І третій фактор – це коридор суходолом з окупованого Криму материковими, нині окупованими частинами Херсонської і Запорізької областей на територію Росії», – заявив політик.

З огляду на надання нашими партнерами далекобійної високоточної зброї – це стає абсолютно реальним, стверджує Чубаров. Тепер в України з’являється можливість знищити вищезазначені цілі завдяки ракетам Storm Shadow від Великої Британії.

У 2016 році Чубаров виключав військовий варіант звільнення Криму, але 2016 і 2023 роки – це не тільки відстань у часі, стверджує лідер меджлісу.

«За сім років сталися кардинальні зміни у світовій політиці, насамперед через повномасштабне вторгнення Росії. Кардинально змінилося ставлення до дій Росії у багатьох європейських країнах. Я просто нагадаю, що коли у серпні 2021 року проводився установчий саміт «Кримської платформи», частина його учасників наполягали, щоби у підсумковій декларації було написано, що звільнення Криму буде відбуватися у мирному діалозі з Російською Федерацією. У 2016 році ніхто з провідних європейських держав не був готовий до якихось інших шляхів звільнення Криму окрім переговорів. Але зараз шлях звільнення півострова залежатиме від ходу російсько-української війни», – стверджує Чубаров.

У 2014 році, коли сталося вторгнення російських військ до Криму, жодна країна, навіть із числа наших близьких партнерів, не зайняла жорстку позицію і не висловилася про те, що слід негайно зупинити агресію Росію і вигнати її війська з Криму. 2022 рік – переважна більшість говорить про те, що потрібно зупинити російську агресію, інакше світові буде кінець, каже Чубаров. За цей час змінилося те, що Збройні сили України себе проявили. І Захід побачив цю рішучу позицію України та, відповідно, оцінив непохитність української нації щодо захисту своєї землі, своєї незалежності.

Нагадаємо, що український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ, щоб звільнити Крим

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Теги: Рефат Чубаров війна Крим

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