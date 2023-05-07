У Криму чергова «бавовна». Росіяни заявляють про атаку безпілотників (фото)

Російські ЗМІ публікують фото збитого над Севастополем безпілотника

У ніч на 7 травня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Росіяни заявляють про атаку безпілотників, над півосторовом працювали сили протиповітряної оборони. Про це пише Telegram-канал Baza.

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«Щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

За даними місцевих пабліків, вибухи також лунали в Козачій Бухті за 15 кілометрів від центру Севастополя та в Саках.

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Очевидці говорять про роботу ППО, однак у Стрілецькій бухті – мікрорайоні в західній частині Севастополя, як стверджується, зафіксовано влучання.

Наразі окупаційна влада Криму інцидент не коментувала.

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Уламки безпілотника, який нібито атакував Крим фото: Baza

Нагадаємо, у Криму 6 травня було неспокійно, окупанти заявляли про «збиті українські балістичні ракети», однак не могли визначитися з кількістю.

До слова, 6 травня у Криму прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про «бавовну» у Красноногвардійському районі.

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29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії.