У Криму чергова «бавовна». Росіяни заявляють про атаку безпілотників (фото)
Російські ЗМІ публікують фото збитого над Севастополем безпілотника
У ніч на 7 травня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Росіяни заявляють про атаку безпілотників, над півосторовом працювали сили протиповітряної оборони. Про це пише Telegram-канал Baza.
«Щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.
За даними місцевих пабліків, вибухи також лунали в Козачій Бухті за 15 кілометрів від центру Севастополя та в Саках.
Очевидці говорять про роботу ППО, однак у Стрілецькій бухті – мікрорайоні в західній частині Севастополя, як стверджується, зафіксовано влучання.
Наразі окупаційна влада Криму інцидент не коментувала.
Нагадаємо, у Криму 6 травня було неспокійно, окупанти заявляли про «збиті українські балістичні ракети», однак не могли визначитися з кількістю.
До слова, 6 травня у Криму прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомили про «бавовну» у Красноногвардійському районі.
29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.
Після вибуху на нафтобазі у Севастополі містом почали ширитися панічні думки про нездатність російської ППО захистити власні стратегічні об'єкти, а російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустки у континентальній частині Росії.
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