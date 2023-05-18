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Білорусь поблизу кордону з Україною встановлює «зуби дракона»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь поблизу кордону з Україною встановлює «зуби дракона»
Лінія протитанкових укріплень з’явилась за 10 км від Гомеля
фото ілюстративне

Лінію пірамідальних бетонних перешкод помітили за 20 км від кордону з Україною

У Білорусі будують фортифікаційні споруди і встановлюють так звані «зуби дракона». Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Лінію пірамідальних бетонних перешкод помітили за 20 км від кордону з Україною.

«За 10 км від Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень – «зуби дракона», – йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік ведуться будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд. 

«Тобто в контрнаступ Лукашенко не вірить, але все одно вирішив перестрахуватися?», – зазначають в «Гаюні».

Білорусь поблизу кордону з Україною встановлює «зуби дракона» фото 1

Раніше повідомлялося, що Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області та привела свої сили протиповітряної оборони у бойову готовність.

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Теги: Білорусь війна Україна контрнаступ

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