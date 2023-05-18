Білорусь поблизу кордону з Україною встановлює «зуби дракона»
Лінію пірамідальних бетонних перешкод помітили за 20 км від кордону з Україною
У Білорусі будують фортифікаційні споруди і встановлюють так звані «зуби дракона». Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Лінію пірамідальних бетонних перешкод помітили за 20 км від кордону з Україною.
«За 10 км від Гомеля, біля траси М8 у напрямку до кордону з Україною, з'явилася лінія протитанкових укріплень – «зуби дракона», – йдеться в повідомленні.
Крім того, неподалік ведуться будівельні роботи зі спорудження, імовірно, фортифікаційних споруд.
«Тобто в контрнаступ Лукашенко не вірить, але все одно вирішив перестрахуватися?», – зазначають в «Гаюні».
Раніше повідомлялося, що Білорусь злякалась авіатрощі у Брянській області та привела свої сили протиповітряної оборони у бойову готовність.
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