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Посол США відреагував на цинічні заяви Угорщини щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Посол США відреагував на цинічні заяви Угорщини щодо України
Прессман заявив, що для політиків є цинічним закликати до припинення війни, коли окуповано території не їхньої держави
фото: hu.usembassy.gov

Девід Прессман: «Це цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20% не вашої країни окуповано армією іноземних загарбників»  

Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав «цинічними» заклики до України щодо припинення вогню в умовах окупації частини держави. Про це повідомляється на сайті посольства.

Прессман заявив, що для політиків є цинічним закликати до припинення війни, коли окуповано території не їхньої держави. «Це цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20% не вашої країни окуповано армією іноземних загарбників. І не заслуговує на довіру припущення, що якби тільки було припинення вогню, Володимир Путін добросовісно сів би за стіл переговорів і погодився вивести свої війська, а не просто б переозброївся та відновив атаку», – сказав посол США.

Дипломат зауважив, що необхідно бути стурбованими «цинічними політичними спробами використати термін «мир» як зброю».

«Коли ми чуємо, як політики виступають за примирення, що маскується під мир, будьмо чіткими: одна людина може досягти миру сьогодні. Якщо Путін припинить воювати, війна закінчиться. Якщо Україна перестає воювати, Україні кінець», – зазначив Прессман.

Він також зауважив, що США занепокоєні використанням угорськими офіційними особами НАТО для розв'язання «двосторонніх проблем» між Угорщиною та Україною.

Нагадаємо, віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди.

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Теги: росія війна путін посол Україна Угорщина

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