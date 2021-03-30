ЦВК опрацювала понад 50% прикарпатських протоколів: Вірастюк втрачає перевагу

На першому місці тримається Василь Вірастюк з 32,15% голосів виборців

Висуванець ВО «Свобода» Руслан Кошулинський зменшив відстань до Вірастюка до близько 600 голосів

Станом на 00:20 30 березня Центральна виборча комісія опрацювала 51,28% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Натомість висуванець ВО «Свобода» Руслан Кошулинський зменшив відстань до Вірастюка до близько 600 голосів.

На першому місці тримається Вірастюк з 32,15% голосів виборців, на другому – Кошулинський – 29,63%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 27,42%.

Явка на виборах в окрузі склала 35,05%.

Поки триває офіційний підрахунок голосів, двоє ймовірних переможців оголосили себе переможцями виборчої кампанії: йдеться про Вірастюка та Шевченка.

Штаб Олександра Шевченка з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів оголосив, що Олександр Шевченко на 192 голоси перемагає Василя Вірастюка.

Представник опонентів (Руслана Кошулинського), мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook підтвердив перемогу Шевченка та заявив про аналогічні результати паралельного підрахунку голосів штабом представника ВО «Свобода» Руслана Кошулинського, який в результаті зайняв третє місце в перегонах.

Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі 8 висунутих партій і 6 самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії «За майбутнє», екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, представник партії «Слуга народу», спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.

Кандидат від партії «Європейська солідарність» на довиборах до Верховної Ради Маруся Звіробій зняла свою кандидатуру в 87-му виборчому окрузі на користь Кошулинського.