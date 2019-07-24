Стало відомо, хто відкриватиме перше засідання новообраної Верховної Ради
Перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат
Перше засідання новообраної Верховної Ради України відкриє кандидат у народні депутати від партії «Опозиційна платформа - за життя», номер 12 у виборчому списку Юлій Іоффе.
Про це пише «Громадське».
Так, згідно статті 82 Конституції України перше засідання новообраного парламенту відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років.
Іоффе був депутатом всіх скликань Ради, крім п’ятого і шостого (період 2006−2012 років). Він був членом КПРС, «Трудової України» Сергія Тігіпка, «Республіканської партії України» Бойка і «Партії регіонів».
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Як відомо, станом на 24 липня ЦВК завершує підрахунок голосів: опрацьовано майже 99% протоколів.
ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше ніж на 15 день.
У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.