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    Зеленський і Трамп обговорили позачергові вибори в Раду

    • Розсилка
    Зеленський і Трамп обговорили позачергові вибори в Раду

    Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    «Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського – з упевненою перемогою партії «Слуга Народу». Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що Трамп також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

    Зеленський подякував Дональду Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.

    Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.17%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.40%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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