Зеленський і Трамп обговорили позачергові вибори в Раду
Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Про це повідомляє пресслужба президента.
«Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського – з упевненою перемогою партії «Слуга Народу». Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Трамп також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.
Зеленський подякував Дональду Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.
Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США.
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