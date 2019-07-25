Зеленський і Трамп обговорили позачергові вибори в Раду



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Трамп привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Президент США привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і Володимира Зеленського – з упевненою перемогою партії «Слуга Народу». Дональд Трамп висловив переконання, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною та США», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трамп також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України й готовність американської сторони всебічно сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

Зеленський подякував Дональду Трампу за лідерство США у збереженні та посиленні санкційного тиску на Росію.

Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту Володимира Зеленського до США.

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