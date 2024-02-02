Данілов пояснив, яким має бути законопроєкт про мобілізацію

Данілов про мобілізаційний законопроєкт: «Головне – щоб усе було справедливо»

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне, щоб новий законопроект про мобілізацію був справедливим. Хоча норми документа поки обговорювати зарано, оскільки треба дочекатись остаточної редакції. Про це повідомляє «Українське радіо».

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«Головне – щоб усе було справедливо. Слово «справедливість» лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості», – сказав він.

Данілов зазначив, що захист держави – це обов’язок усіх громадян України, це обов’язок, прописаний у Конституції, у відповідних нормативно-правових актах.

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«Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни», – зауважив секретар РНБО, додавши, що «усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України».

Данілов також підкреслив, що «зараз закону немає, є проєкт закону».

«Коли депутати Верховної Ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання», – наголосив він.

Секретар РНБО також звернувся з проханням дочекатися остаточної редакції, щоб робити ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроєкт.

Нагадаємо, уточнення даних без відвідування ТЦК, звільнення у зв’язку з інвалідністю та мобілізація багатодітних аліментників з боргами є позитивними моментами нового законопроєкту про мобілізацію.