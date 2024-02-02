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Данілов пояснив, яким має бути законопроєкт про мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Данілов пояснив, яким має бути законопроєкт про мобілізацію
Секретар РНБО звернувся з проханням дочекатися остаточної редакції закону про мобілізації
фото з відкритих джерел

Данілов про мобілізаційний законопроєкт: «Головне – щоб усе було справедливо»

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що головне, щоб новий законопроект про мобілізацію був справедливим. Хоча норми документа поки обговорювати зарано, оскільки треба дочекатись остаточної редакції. Про це повідомляє «Українське радіо».

«Головне – щоб усе було справедливо. Слово «справедливість» лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості», – сказав він.

Данілов зазначив, що захист держави – це обов’язок усіх громадян України, це обов’язок, прописаний у Конституції, у відповідних нормативно-правових актах.

«Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни», – зауважив секретар РНБО, додавши, що «усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України».

Данілов також підкреслив, що «зараз закону немає, є проєкт закону».

«Коли депутати Верховної Ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання», – наголосив він.

Секретар РНБО також звернувся з проханням дочекатися остаточної редакції, щоб робити ті чи інші висновки, в якому вигляді буде цей законопроєкт.

Нагадаємо, уточнення даних без відвідування ТЦК, звільнення у зв’язку з інвалідністю та мобілізація багатодітних аліментників з боргами є позитивними моментами нового законопроєкту про мобілізацію.

Читайте також: Закон про мобілізацію. Друга версія краще?
Теги: законопроєкт мобілізація РНБО Олексій Данілов

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