Посилення мобілізації. Військова адвокатка вказала на позитивні моменти нового законопроєкту

Адвокатка переконана: нова версія документа містить адекватніші шляхи вдосконалення законодавства

Уточнення даних без відвідування ТЦК, звільнення у зв’язку з інвалідністю та мобілізація багатодітних аліментників з боргами є позитивними моментами нового законопроєкту про мобілізацію. Про це в коментарі «Главкому» повідомила військова адвокатка Дар’я Соларьова.

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«Деякі багатодітні чоловіки не беруть участі у вихованні та утриманні своїх дітей, але користуються правом на відстрочку, прикриваючись дітьми», – зауважила правознавиця.

Соларьова додала, що раніше не всі особи з інвалідністю вважалися непридатними до військової служби, але у новій версії документа є позитивне зрушення в цьому питанні.

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«Загалом можу зауважити, що цей законопроєкт містить більш адекватні шляхи вдосконалення законодавства, однак є і категорично неприйнятні недоліки, зокрема «заходи впливу» та провадження справ у порядку Кодексу адміністративного судочинства», – наголосила вона.

Адвокатка переконана, що є можливість взяття цього законопроєкту за основу. Але, на її думку, у документ необхідно додати певні положення із законопроєкту №10378 (наприклад, про відстрочку терміном два роки для тих, хто звільнений з військової служби), та прибрати норми, які є протиправними.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

Як повідомлялося раніше, у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні пропонується надсилати повістки про виклик до територіальних центрів комплектування (ТЦК) у електронному кабінеті призовника. При цьому повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До слова, новий закон про мобілізацію Верховна Рада зможе ухвалити не раніше березня – має відбутися ще кілька голосувань, внесення правок та надання документа на підпис президенту. Такий прогноз зробив народний депутат Ярослав Железняк.