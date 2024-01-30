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Посилення відповідальності за продаж наркотиків під час воєнного стану: є законопроєкт

Христина Петренко
glavcom.ua
Посилення відповідальності за продаж наркотиків під час воєнного стану: є законопроєкт
Законопроєктом пропонується запровадження кримінальної відповідальності для працівників правоохоронних органів за бездіяльність
фото ілюстративне

Раді пропонують посилити відповідальність за незаконне поширення наркотиків і психотропів під час воєнного стану
 

Комітет правоохоронної діяльності рекомендує Раді посилити покарання за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, наркотичних засобів і психотропів під час воєнного стану. Про це йдеться на сайті парламенту.

Зокрема, законопроєкт пропонує відносити незаконне виробництво та зберігання прекурсорів, а також порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів  до категорії тяжких правопорушень. 

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів хочуть карати штрафом до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на строк від семи до 10 років з конфіскацією майна. 

За порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів та психотропних речовин законопроєкт передбачає штраф до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавлення волі на строк від п'яти до 10  років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Окрім того, пропонується запровадити кримінальну відповідальність для працівників правоохоронних органів за бездіяльність щодо обігу наркотичних засобів та психотропних речовин під час дії воєнного стану. 

Як зазначається у пояснювальній записці до документа,  останнім часом в Україні фіксується суттєве збільшення обсягів незаконного синтезу особливо небезпечних психотропних речовин, а саме мефедрону та альфа-PVP. 

За попередніми оцінками, обсяг незаконно переміщуваних психотропів через митний кордон України сягає понад 1500 кілограмів на місяць.

Нагадаємо, з 13 жовтня відпуск наркотичних препаратів в аптеках здійснюється лише за електронним рецептом. Виняток – прифронтові території та зона бойових дій, де продовжать діяти обидва види рецептів – електронний і паперовий. 

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Теги: наркотики законопроєкт виготовлення штраф

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