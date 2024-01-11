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Чи будуть в Україні електорнні повістки: відповідь нардепа

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Чи будуть в Україні електорнні повістки: відповідь нардепа
фото з відкритих джерел

Процеси, пов’язані з передмобілізаційною підготовкою мають бути перенесені в електронні реєстри

Доопрацьований законопроєкт щодо мобілізації, який Кабмін відкликав з парламенту для доопрацювання, не буде містити норм про «електронні повістки». Про це заявив народний депутат з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Київ». 

«Звичайно, ми маємо відмовитися від паперової волокити і перевести всі процеси, пов’язані із можливістю мобілізації, і насамперед передмобілізаційної підготовки, до електронних реєстрів», – сказав нардеп.

Однак, за його словами, електронних повісток точно не буде.

Нагадаємо, 11 січня Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію.

Як повідомлялося, у законі про мобілізацію йшлося про те, що в Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Зокрема, для виклику до ТЦК та СП планують використовувати електронний кабінет призовника, а також електронну пошту.

Після тривалих дискусій народні депутати вирішили повернути законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: повістка Федір Веніславський мобілізація Кабмін

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