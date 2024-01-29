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ЕКО після смерті військового: у Раду внесено законопроєкти, які регулюють питання

Христина Петренко
glavcom.ua
ЕКО після смерті військового: у Раду внесено законопроєкти, які регулюють питання
Авторами одного з документів виступають 13 депутатів різних фракцій
фото ілюстративне

Наразі тексти обох законопроєктів на сайті Ради відсутні

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що регулюють, зокрема, проблему постмортального батьківства для військових. 

Згідно з інформацією на парламентському сайті, наразі у ВР зареєстровано законопроєкт №10437, який вносить зміни до законодавства щодо забезпечення права військовослужбовця на біологічне батьківство (материнство), який визначить право розпоряджатися репродуктивними клітинами в разі загибелі або визнання померлим їхнього власника.

Авторами документа виступають 13 депутатів різних фракцій.

Ще один законопроєкт, №10438, зареєстрував депутат фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу. Він передбачає зміни до законодавства для розв'язання питання збереження та використання репродуктивних клітин загиблих/померлих учасників війни.

Наразі тексти обох законопроєктів на сайті Ради відсутні.

Нагадаємо, дружини загиблих військових забили на сполох через те, що з березня клініки повинні утилізувати заморожену раніше сперму, що фактично позбавляє права народити очікувану дитину від коханої людини. 

Одну з історій родили загиблого військовослужбовця розповіла адвокатка Олена Бабіч. У своєму дописі вона написала наступне:

«На днях консультувала вдову військовослужбовця. Молодий хлопець, мріяли мати дітей. Кріоконсервували сперму перед тим, як йти на фронт. Оформили всі необхідні документи – договір, довіреність на дружину, заяву щодо використання сперми для народження такої бажаної спільної дитини. Чоловік загинув [...] От як пояснити вбитою горем жінці, яка буквально пару місяців назад оформлювала з чоловіком документи, щоб народити дитину, що поки її чоловік боронив державу і загинув, наші законотворці буквально позбавили його права бути батьком після своєї смерті?!».

Вона обурена тим, що держава, замість того, щоб запропонувати легальний варіант, примушує вдів шукати «обхідні шляхи», щоб мати таку бажану дитину від коханого чоловіка, який загинув, захищаючи цю саму державу.

Читайте також: Утилізація замороженої сперми загиблих військових. Юрист пояснив, чому це – фейк
Теги: Верховна Рада законопроєкт фронт Георгій Мазурашу

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