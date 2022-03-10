Данілов розказав, коли влада України дізналася, що РФ нападе

У листопаді 2021 року вже стало зрозуміло, що ризик війни – реальний

Влада України знала, що Росія готує напад, і готувала країну до опору. А проте сказати відкрито українцям про це не могли. Адже остерігалася хаосу. Також у владі не очікували, що напад буде з усіх фронтів – зокрема й з Білорусі. Про це розповів секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Ми не могли суспільству сказати, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Росії, щоб тут почався хаос. Ми до останнього трималися, до останнього готувалися. Чітко розуміли, що це відбудеться», – сказав Данілов.

Щоправда, уточнив, що напад із боку Білорусі був неочікуваним: «Такого «удару в спину» ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка – це я можу сказати».

Нагадаємо, розвідки країн Заходу, зокрема США й Великої Британії, почали попереджати про агресивні наміри Росії ще у середині жовтня.

Також секретар РНБО сказав, що російські генерали у розпачі, окупанти змінюють тактику.

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