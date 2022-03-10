У центр Маріуполя окупанти скинули бомбу на 1000 кг тротилу

Вороги поширили фейк про контроль росіянами центру міста та «Азовсталі»

Російські війкові продовжують безперервно стріляти по мирних жителях Маріуполя з авіації, ракет та артилерії. Військові тримають оборону та спалюють ворожу техніку. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Щодня рівень нелюдяності росіян зростає. Майже 16 годин бомбардування по жилих кварталах. Вперше використано авіабомбу на 1000 кг тротилу в центрі міста. Біля історичного спадку не тільки Маріуполя чи України, але й світу – студії найвідомішого художника-монументаліста Арнаутова», – повідомив Петро Андрющенко.

Петро Андрющенко додав, що вперше було вкинуто фейк про контроль росіянами центру міста та «Азовсталі». Це не відповідає дійсності.

Андрющенко зазначив, що гуманітарний коридор шостий день працює лише до першого блок-посту росіян. Влада працює над гуманітарним коридором та включає всі міжнародні зв’язки.

Щодо вчорашнього бомбардування пологового будинку, наразі підтверджено три смерті, у тім числі одна дитина. Але дані не остаточні, адже роботи із розбирання завалів ускладнені через бомбардування. Водночас у місті за добу народилось 24 немовлятка.

«У планах росіян немає контроль над містом та використання його в якості плацдарму. Поки все схоже на принесення сакральної жертви за непокору російському миру в серці українського Приазов’я. Рівень та міць наших захисників немає опису, але той жах, який наші наводять на ворога, вражає… Саме зараз героїчний спротив маріупольців стримує значні сили ворога, рятує північ та центр країни від наступу та дає час підготуватись до опору. Це велика ціна. Надвелика, бо життя кожного українця безцінне. Але це війна. Мабуть, це найважче, що треба прийняти», – зауважив радник міського голови.

Нагадаємо, сьогодні Кремль визнав зумисне бомбардування пологового у Маріуполі.

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