Луценко після звільнення з поста глави ГПУ залишиться прокурором



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Луценко не буде займатися політикою найближчим часом після відставки

Генеральний прокурор Юрій Луценко після звільнення з адміністративної посади очільника ГПУ залишиться прокурором.

Про це він у кулуарах Верховної Ради після засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

«Звільнити мене зможе лише новий генпрокурор, але це неможливо, поки проти мене розглядає справи КДКП», — пояснив він.

Водночас, він додав, що не буде займатися політикою найближчим часом після відставки, а займеться «спортом і підтримкою української книги».

«Не виключаю, що мені вигадають іншу роботу ті, хто чекав мого звільнення на 3 роки і 4 місяці. За своє життя я не скоював жодних кримінальних злочинів. Але мої недоброзичливці можуть створити певні піар-ходи», — заявив він.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

Луценко заявив, що подасть у відставку, коли нова Верховна Рада приступить до роботи.

Як відомо, у Верховній Раді вранці в четвер, 29 серпня, відбулося урочисте засідання, на якому відбулося складення присяги новообраними народними депутатами.

У залі, крім депутатів, були присутні члени уряду, президент та представники його офісу. Колишніх президентів – Леоніда Кравчука, Леоніда Кучму, Віктора Ющенка та Петра Порошенка - посадили позаду Андрія Богдана, Руслана Рябошапки та Сергія Шефіра.