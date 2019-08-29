Рада призначила Рябошапку генеральним прокурором України



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Руслан Рябошапка

Комітет Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР призначити Руслана Рябошапку генеральним прокурором

Верховна Рада призначила Руслана Рябошапку генеральним прокурором України.

Депутати Верховної Ради ІХ скликання підтримали кандидатуру, висунуту президентом. За відповідне рішення проголосувало 312 народних депутатів.

На цій посаді Руслан Рябошапка замінив Юрія Луценка.

Руслан Рябошапка народився у 1976 році. За освітою юрист, закінчив Міжнародний Соломонів університет за спеціальністю «Правознавство». Заслужений юрист України. З 1998 працював у Міністерстві юстиції України, з 2010 року у Секретаріаті Кабінету міністрів України.

Під час президентських виборів Рябошапка був радником Володимира Зеленського з правоохоронної та антикорупційної політики, а до того працював у НАЗК. 21 травня 2019 року указом Президента Рябошапка був призначений заступником глави Адміністрації Президента, згодом - заступником голови Офісу президента.

Раніше комітет Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР призначити Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Юрія Луценка з посади Генерального прокурора.