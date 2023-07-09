Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного

Ексгенпрокурор застерігає: будь-які вибори, а тим паче під час війни, це поділ суспільства

Проводити в Україні парламентські вибори наступного року недоречно, ба навіть небезпечно, адже будь які вибори – це фрагментація суспільства. Вони розділять людей залежно від політичних уподобань. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

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«Я знаю, що партія влади постійно замовляє соціологічні опитування, постійно аналізує популярність і непопулярність інших політиків, звідси ростуть багато проблем і у генерала Залужного та інших військових. Влада знаходить час займатися політичною активністю», – сказав ексгенпрокурор.

Головним питанням наступних виборів стане майбутній розвиток України, упевнений Луценко.

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«Табори, очевидно, розділяться між тими, хто вважає, що нам всі винні за героїчну боротьбу з російським фашизмом, тож «хай тепер за все буржуї заплатять», і другою політичною силою, до якої належу я і яка казатиме, що ми повинні зробити все, щоби змінити країну. Ніхто нам просто так допомагати не буде, безумовно нам допоможуть фінансово, безумовно будуть зацікавлені в інвестиціях, безумовно будуть підтримувати нашу військову могутність – це все зрозуміло. Але ніхто замість нас не проведе домашню роботу», – пояснив колишній міністр.

За словами Луценка, обіцяти, що після перемоги Україна процвітатиме, і для цього не доведеться докладати жодних зусиль, усе за нас зроблять партнери – нечесно.

«Ви ж чули останні виступи президента у парламенті. У нас зарплати будуть, як він заявляє, більшими, ніж в ЄС. Ріст економіки буде до 20% на рік. Чесно, я взагалі не знаю жодного прикладу такого росту за багато століть. Тобто головне – перемога і після цього все, справу зроблено. Отака риторика. Це нечесна політика, але вона буде дуже популярною, після всіх страждань», – каже Юрій Луценко.

Також він зауважив, що без однієї-трьох нових харизматичних фігур Україна приречена залишитися у політичному протистоянні вчорашніх днів.

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Раніше Луценко розказав про людину, яка протистоїть «рожевим носорогам єдиного марафону».

Нагадаємо, колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність.

Також Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.