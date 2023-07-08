Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
Коли армія і суспільство перестають довіряти трубадурам влади – це дуже небезпечно, вважає Луценко
фото з відкритих джерел

За заявами Буданова, ми вже Крим звільнити мали тричі…

Влада перегріла суспільство з очікуваннями від контрнаступу. За заявами Буданова, ми вже Крим звільнити мали тричі. Але перемога не буде ані швидкою, ані легкою. Тож слід закінчувати із цим бахвальством і спрощенням ситуації. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

«Суспільству, на жаль, насаджується думка, що перемога неминуча, швидка і легка. Що наші герої з лівої руки кожен день вбивають по 10 «орків», а правою при цьому гладять котика. Я розумію, що пропаганда на війні потрібна, але коли суспільству розказують, що війна закінчиться за 2-3 тижні… Ну, добре, у перші дні повномасштабної війни, напевно, це багатьом було потрібно. Це така терапія була, я би сказав, знеболювальне. Але потім це вже не спрацьовує. І тоді йдуть на більшу дозу, і розповідають, що ми захопимо дуже легко все і дійдемо аж до Кубані і Москви», – сказав Луценко.

Ексгенпрокурор заявив, що категорично проти «побєдобєсія» в українському виконанні, бо обіцянки зробити щось за два-три тижні «працюють як ножиці».

«Все суспільство пов’язане з армією. Зараз в армії служить приблизно мільйон людей. Хлопців і дівчат. У них щонайменше три  мільйони рідних і щонайменше 5 мільйонів знайомих. Це фактично зараз всі, хто перебувають на території України і закордоном, все суспільство пов’язане з армією. І коли вони чують по марафону одне, а з вуст рідних – інше, починається страшний процес недовіри до українського керівництва. А я, повторюся, переконаний, що головний інструмент перемоги – це відчуття єдності армії і керівництва. Коли армія і суспільство перестають довіряти трубадурам влади – це дуже небезпечно», – пояснив свою думку Луценко.

Нагадаємо, колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність.

Також Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.

Читайте також: Юрій Луценко: Я категорично проти українського «побєдобєсія»
Теги: Юрій Луценко пропаганда армія війна прокурор військові перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами нардепки Безуглої, «побувати в ЗСУ – не індульгенція»
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
6 липня, 20:09
Луценко 4,5 місяці відслужив у Бахмуті
Луценко після демобілізації пояснив своє щастя
Сьогодні, 13:02
Ексгенпрокурор хвилюється, що згодом політичний хейт та ненависть може перейти й у військо
Демобілізований Луценко пояснив свій найбільший страх
Сьогодні, 15:04

Події в Україні

Президент України призначив нового командувача Нацгвардії
Президент України призначив нового командувача Нацгвардії
Зеленський разом із командирами «Азовсталі» прибули до Львова
Зеленський разом із командирами «Азовсталі» прибули до Львова
Повернення командирів «Азовсталі»: Подоляк прокоментував істерику Кремля
Повернення командирів «Азовсталі»: Подоляк прокоментував істерику Кремля
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – розслідування
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Путін відправив на ЗАЕС свого «смотрящого». Розвідка оприлюднила плани Кремля
29K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
18K
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
13K
Юрій Луценко: Я категорично проти українського «побєдобєсія»
6789
Україна та Туреччина підписали меморандум про співпрацю: подробиці
6566
Розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС

Новини

500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Сьогодні, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Вчора, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
6 липня, 05:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту