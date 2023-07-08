Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»

За заявами Буданова, ми вже Крим звільнити мали тричі…

Влада перегріла суспільство з очікуваннями від контрнаступу. За заявами Буданова, ми вже Крим звільнити мали тричі. Але перемога не буде ані швидкою, ані легкою. Тож слід закінчувати із цим бахвальством і спрощенням ситуації. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко.

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«Суспільству, на жаль, насаджується думка, що перемога неминуча, швидка і легка. Що наші герої з лівої руки кожен день вбивають по 10 «орків», а правою при цьому гладять котика. Я розумію, що пропаганда на війні потрібна, але коли суспільству розказують, що війна закінчиться за 2-3 тижні… Ну, добре, у перші дні повномасштабної війни, напевно, це багатьом було потрібно. Це така терапія була, я би сказав, знеболювальне. Але потім це вже не спрацьовує. І тоді йдуть на більшу дозу, і розповідають, що ми захопимо дуже легко все і дійдемо аж до Кубані і Москви», – сказав Луценко.

Ексгенпрокурор заявив, що категорично проти «побєдобєсія» в українському виконанні, бо обіцянки зробити щось за два-три тижні «працюють як ножиці».

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«Все суспільство пов’язане з армією. Зараз в армії служить приблизно мільйон людей. Хлопців і дівчат. У них щонайменше три мільйони рідних і щонайменше 5 мільйонів знайомих. Це фактично зараз всі, хто перебувають на території України і закордоном, все суспільство пов’язане з армією. І коли вони чують по марафону одне, а з вуст рідних – інше, починається страшний процес недовіри до українського керівництва. А я, повторюся, переконаний, що головний інструмент перемоги – це відчуття єдності армії і керівництва. Коли армія і суспільство перестають довіряти трубадурам влади – це дуже небезпечно», – пояснив свою думку Луценко.

Нагадаємо, колишній голова Міністерства внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко повідомив, що більше не братиме участі у бойових діях через інвалідність.

Також Луценко розповів, як військові на фронті реагують на мовні скандали.

До слова, ексміністр внутрішніх справ та ексгенпрокурор Юрій Луценко відреагував на хейт проти нього після заяви про те, що залишає службу у зв'язку з інвалідністю.