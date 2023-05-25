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У США російський кіберзлочинець Винник вимагає обміну на американців

Діана Гасюк
glavcom.ua
У США російський кіберзлочинець Винник вимагає обміну на американців
російський кіберзлочинець Олександр Винник
фото: CBS News

Росіянин, якого звинувачують у відмиванні грошей, лобіює участь у можливому обміні ув’язненими між США та Росією

Російський кіберзлочинець Олександр Винник, якого у США утримують під вартою за відмивання мільярдів доларів через незаконну криптовалютну біржу, домагається обміну на арештованих у Росії американців Евана Гершковича й Пола Вілана.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBS News.

Винник був заарештований у Греції у 2017 році за запитом США. Пізніше його екстрадували до Франції, де він був визнаний винним у відмиванні грошей і засуджений до п'яти років позбавлення волі. Після відбуття покарання він повернувся до Греції, але потім був екстрадований до США.

Адвокати Винника намагаються активізувати зусилля щодо залучення його до будь-якого обміну ув'язненими між США і Росією. Водночас за їхніми даними, Міністерство юстиції Сполучених Штатів виступає проти цього.

США домагаються звільнення Вілана, який відбуває в РФ 16-річний термін за звинуваченням у шпигунстві, і репортера Wall Street Journal Гершковича, який був затриманий у березні теж нібито за шпигунство.

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Теги: звільнення Міністерство юстиції бізнес

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