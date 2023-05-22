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Влада Бєлгородщини ввела режим «контртерористичної операції»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Бєлгородщини ввела режим «контртерористичної операції»
Росіяни запровадили спеціальний режим у Білгородській області
фото:https://24tv.ua

Спеціальний режим на Бєлгородщині встановлює низку заходів та тимчасових обмежень для росіян

На території Бєлгородщини запроваджено правовий режим контртерористичної операції. Про це у понеділок, 22 травня, повідомив губернатор прикордонного російського регіону В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

«З метою забезпечення безпеки громадян в Бєлгородській області з сьогоднішнього дня введено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні та тимчасові обмеження», – зазначив В'ячеслав Гладков.

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 Губернатор пояснив, що спеціальний режим встановлює низку спеціальних заходів та тимчасових обмежень – починаючи від перевірки документів у громадян, до припинення роботи небезпечних виробництв та організацій, в яких використовуються вибухові, радіоактивні, а також хімічно та біологічно небезпечні речовини. Зокрема на території Бєлгородщини посилять охорону громадського порядку та об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту.

Нагадаємо, на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Бєлгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

«Ситуація складна, легіон та РДК створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ, звідки вони не зможуть обстрілювати Україну. Надалі – рухаємося до звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення злочинної війни», – зазначили у пресслужбі підрозділу.

У міністерстві внутрішніх справ Бєлгородської області оголосили план «Едельвейс» через проникнення на територію регіону російських добровольців. У Грайвороні та прилеглих селах готуються до евакуації. Стверджується, що зараз у населені пункти відправлено автобуси, які відвезуть жителів до безпечних районів.

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Теги: звільнення населення Telegram 2 травня добровольці Свобода

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