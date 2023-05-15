Британська розвідка вказала на серйозні проблеми Кремля через недолугу ППО

Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе

Кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдали удару по російській авіабазі Сіща

Російська ППО не здатна перехопити безпілотними, які все частіше атакують російські військові об'єкти. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 3 травня 2023 року кілька безпілотних літальних апаратів (БПЛА) завдали удару по російській авіабазі Сіща за 150 км на північ від кордону з Україною. Ймовірно було пошкоджено один важкий транспортний літак Ан-124 Військово-транспортної авіації (ВТА) Росії.

За даними британської розвідки, Сіща є вузловим пунктом ВТА на заході Росії та відіграла важливу роль у забезпеченні вторгнення Росії в Україну. Росія також використовує цей аеродром для запуску БПЛА іранського виробництва у бік Києва.

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«ВТА є добре забезпеченим підрозділом ВПС Росії, необхідним для перевезення величезною територією країни. Російські лідери будуть стурбовані тим, що російська система ППО продовжує компрометувати себе, що ставить під загрозу ключові стратегічні об'єкти, такі як бази ВТА», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, 3 травня російська влада заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.