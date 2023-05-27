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Президент Сербії йде з посади голови правлячої партії: хто його замінить

Діана Гасюк
glavcom.ua
Президент Сербії йде з посади голови правлячої партії: хто його замінить
президент Сербії Александар Вучич
фото з відкритих джерел

Александар Вучич оголосив, що має намір створити й очолити новий громадський рух

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про звільнення з посади голови владної партії на з'їзді, що відбувся у місті Крагуєвац.
Про це повідомляє DW.

На пропозицію Александара Вучича його наступником на чолі Сербської прогресивної партії  став 48-річний міністр оборони Мілош Вучевич. З 2016 року він був одним із віцеголів СПП.

Зазначається, що учасники з'їзду підтримали його безальтернативну кандидатуру.

«Мілош Вучевич вважається близьким прихильником чинного президента Сербії, тож, на думку оглядачів, формальні перестановки у партії не вплинуть на владні повноваження Вучича», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Вучич оголосив, що має намір створити й очолити новий громадський рух, який об'єднає сербів незалежно від партійних уподобань.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александр Вучич підписав наказ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня. 

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Теги: міністр наказ партії президент звільнення

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