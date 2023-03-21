Держава заплатить каналам олігархів чверть мільярда за російськомовний контент

Усі медіагрупи під час висвітлення подій повинні дотримуватися наказу головнокомандувача ЗСУ, у якому виписано алгоритми роботи ЗМІ під час воєнного стану

Доступ до фінансової «годівниці» мають канали з пулів Коломоського, Пінчука і Фірташа

У середині березня державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» підписало нові контракти з каналами олігархів на суму 223 млн грн. Про це зазначено у публікації «Главкома» «Говорит и показывает Киев». Скільки держава витрачає на російськомовне ТБ і хто на цьому заробляє».

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Йдеться про приватні медіагрупи «1+1» (пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським), Starlight Media (Віктор Пінчук) та «Інтер Медіа Груп» (Дмитро Фірташ), які беруть участь у створенні контенту для марафону FreeДом, починаючи з літа 2021 року.

На другому році повномасштабної війни ціни на виготовлення інформпродукції зросли у середньому на 10 тис. грн. Порівняймо: «1+1 Продакшн» бере з держави – 69,71 тис. грн за годину без ПДВ (було 57 тис. грн ), канал «Інтер» – 69,28 тис. грн за годину без ПДВ (59,9 тис. грн), ТОВ «СЛМ Новини» – 68,12 тис. грн за годину без ПДВ (55,7 тис. грн).

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До обов’язків каналів, як і торік, входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.

Усі медіагрупи під час висвітлення подій повинні дотримуватися наказу головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 року, у якому виписано алгоритми роботи ЗМІ під час воєнного стану.

Невідомо, що саме стало причиною підвищення цін на створення контенту. Один із базових показників, який закладається у податки (мінімальна зарплата у розмірі 6,7 тис. грн на місяць), влада заморозила у 2023 році.

Варто нагадати, що це не єдиний приклад шалених заробітків приватних структур у царині телеіндустрії під час війни. Як писав «Главком», у 2022 році фірма, близька до вже колишнього заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, заробила 170 млн. Її послуги замовляв парламентський телеканал «Рада», а оплачував – держаний бюджет.