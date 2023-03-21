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Держава заплатить каналам олігархів чверть мільярда за російськомовний контент

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Держава заплатить каналам олігархів чверть мільярда за російськомовний контент
Усі медіагрупи під час висвітлення подій повинні дотримуватися наказу головнокомандувача ЗСУ, у якому виписано алгоритми роботи ЗМІ під час воєнного стану
ілюстрація з марафону FreeДом

Доступ до фінансової «годівниці» мають канали з пулів Коломоського, Пінчука і Фірташа

У середині березня державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» підписало нові контракти з каналами олігархів на суму 223 млн грн. Про це зазначено у публікації «Главкома» «Говорит и показывает Киев». Скільки держава витрачає на російськомовне ТБ і хто на цьому заробляє».

Йдеться про приватні медіагрупи «1+1» (пов’язана із братами Суркісами та Ігорем Коломойським), Starlight Media (Віктор Пінчук) та «Інтер Медіа Груп» (Дмитро Фірташ), які беруть участь у створенні контенту для марафону FreeДом, починаючи з літа 2021 року.

На другому році повномасштабної війни ціни на виготовлення інформпродукції зросли у середньому на 10 тис. грн. Порівняймо: «1+1 Продакшн» бере з держави – 69,71 тис. грн за годину без ПДВ (було 57 тис. грн ), канал «Інтер» – 69,28 тис. грн за годину без ПДВ (59,9 тис. грн), ТОВ «СЛМ Новини» – 68,12 тис. грн за годину без ПДВ (55,7 тис. грн).

До обов’язків каналів, як і торік, входить: виробництво інформаційної продукції, у тому числі блоку новин і аналітичних сюжетів, орієнтованих на російськомовного глядача у Європі, Росії та світі; ведення прямих ефірів російською мовою та, за необхідності, трансляція брифінгів і пресконференцій з перекладом на російську.

Усі медіагрупи під час висвітлення подій повинні дотримуватися наказу головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 року, у якому виписано алгоритми роботи ЗМІ під час воєнного стану.

Невідомо, що саме стало причиною підвищення цін на створення контенту. Один із базових показників, який закладається у податки (мінімальна зарплата у розмірі 6,7 тис. грн на місяць), влада заморозила у 2023 році.

Варто нагадати, що це не єдиний приклад шалених заробітків приватних структур у царині телеіндустрії під час війни. Як писав «Главком», у 2022 році фірма, близька до вже колишнього заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, заробила 170 млн. Її послуги замовляв парламентський телеканал «Рада», а оплачував – держаний бюджет.

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Теги: ЗМІ гроші Держбюджет олігархи національний телемарафон

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