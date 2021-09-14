Київрада призначила нове пленарне засідання
Розпорядження провести ІІ сесію Київської міської ради ІХ скликання підписав мер Віталій Кличко
Київська міська рада призначила пленарне засідання ІІ сесії на 23 вересня. Про це повідомляється у розпорядженні міського голови Віталія Кличка.
«Провести 23 вересня 2021 року о 10:00 пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання у залі пленарних засідань Київради (м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх)», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці серпня на засідання Київради були запрошені міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та Начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Іван Виговський.
Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.