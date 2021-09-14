  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київрада призначила нове пленарне засідання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Попереднє засідання Київради відбулося 31 серпня - Київрада призначила нове пленарне засідання
    Попереднє засідання Київради відбулося 31 серпня
    Фото з відкритих джерел

    Розпорядження провести ІІ сесію Київської міської ради ІХ скликання підписав мер Віталій Кличко

    Київська міська рада призначила пленарне засідання ІІ сесії на 23 вересня. Про це повідомляється у розпорядженні міського голови Віталія Кличка.

    «Провести 23 вересня 2021 року о 10:00 пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання у залі пленарних засідань Київради (м. Київ, вул. Хрещатик, 36, 4-й поверх)», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, наприкінці серпня на засідання Київради були запрошені міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та Начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Іван Виговський.

    Як повідомлялося, Київська міська рада звернеться до Верховної Ради України щодо надання дозволу на проведення пленарних засідань та постійних комісій в онлайн-режимі.

    До слова, 23 липня депутати Київради пішли на канікули.

    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада міністр мер канікули Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київрада призначила нове пленарне засідання