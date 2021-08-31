Вибори мера Харкова. Кандидатом від проукраїнських сил став Немічев із Нацкорпусу

«Я йду на вибори мера, щоб зберегти та продемонструвати усім саме проукраїнський Харків», – Немічев

Проукраїнські сили завершили праймеріз єдиного кандидата на позачергові вибори Харківського міського голови. За результатами голосування ним став Костянтин Немічева з Національного Корпусу. Про це він повідомив на своїй сторінці у телеграмі.

«Я вдячний кожному за це й для мене це велика честь, адже така подія відбулася в нашому місті вперше. Політичною та громадською діяльністю я почав займатися після повернення з фронту. За цей час моїй команді вдалося зробити багато позитивних проєктів для харків’ян.

І тепер після років сумлінної праці, за підтримки патріотів, я йду на вибори мера аби зберегти та продемонструвати усім саме проукраїнський Харків.

Разом переможемо! Слава Україні!», – заявив Костянтин Немічев.

Нагадаємо, одіозний ексрегіонал та кандидат у мери Харкова Михайло Добкін під час зустрічі з виборцями пообіцяв повернути у школи Харкова вивчення російської мови.