Верещук заявила, що ще не підписувалася за відкликання Разумкова

Ірина Верещук сказала, що ще не бачила підписних листів за відставку спікера Верховної Ради

Депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук ще не бачила підписних листів про відкликання спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи підписалася вона в підписних листах, Верещук заявила: «я не підписувала, тому що не бачила їх. Мені сказали, що є підписні листи, але я їх не бачила», –зазначила вона.

Політикиня також розповіла, що зараз на засіданні фракції обговорюють напрацьовані матеріали в групах, а о 16.00 повинна бути загальна презентація.

Нагадаємо, фракція «Слуга народу» зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Для реєстрації проєкту постанови щодо відставки Разумкова необхідно 150 підписів, поставлених на спеціальних листах.

Вчора глава фракції Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи, які він запросив для збору підписів за розгляд питання відкликання Разумкова. Арахамія ще вдень запевняв, що на аркушах немає жодного підпису, навіть його власного.

При цьому він говорив, не факт, що підписи збиратимуть безпосередньо в Трускавці. На думку Арахамії, те, що він взяв підписні листи, не є новиною, новиною буде, якщо ці листи вже зареєструють. Глава фракції також натякнув, що навіть листи з підписами не є гарантією розгляду питання в залі парламенту. Як приклад він навів історію неназваного чиновника уряду, підписні листи за яким були підготовлені ще півтора роки тому, але він досі працює.



