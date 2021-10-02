«Слуга народу» зібрала вже більше 150 підписів за розгляд відставки Разумкова

Джерела з керівництва фракції прогнозують 240 голосів за відставку

Фракція «Слуга народу» зібрала вже більше 150 підписів за розгляд питання відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту. Про це повідомляє LB з посиланням на нардепа фракції «Слуга народу» Олексія Устенка. Для реєстрації проєкту постанови щодо відставки Разумкова необхідно 150 підписів, поставлених на спеціальних листах.

«Наразі вже зібрано більше 150 підписів за відставку спікера. Я був 49-им. Підписи збирають швидко», – сказав Устенко.

Водночас інший співрозмовник додав, що «я не поспішаю ставити підпис. І таких, як я, теж багато у фракції».

Ще одне джерело з керівництва фракції прогнозує, «що за відставку в залі буде 240 «за»».

Нагадаємо, вчора глава фракції Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи, які він запросив для збору підписів за розгляд питання відкликання Разумкова. Арахамія ще вдень запевняв, що на аркушах немає жодного підпису, навіть його власного.

При цьому він говорив, не факт, що підписи збиратимуть безпосередньо в Трускавці. На думку Арахамії, те, що він взяв підписні листи, не є новиною, новиною буде, якщо ці листи вже зареєструють. Глава фракції також натякнув, що навіть листи з підписами не є гарантією розгляду питання в залі парламенту. Як приклад він навів історію неназваного чиновника уряду, підписні листи за яким були підготовлені ще півтора роки тому, але він досі працює.

Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На вчорашньому ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером» він сказав, що запрошує «слуг народу» на засідання фракції в понеділок в стінах парламенту, оскільки не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.