Зеленський вилетів на з’їзд «слуг» до Трускавця

Зеленський на з'їзді говоритиме про війну на Донбасі, деолігархізацію та реформи

Передбачається, що президент виголосить на з’їзді програмний виступ

Президент Володимир Зеленський уже вилітає до Трускавця, аби взяти участь у засіданні «Великої фракції». Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає УНН.

«Тільки що телефонував президентові, він вилітає зараз же. Тобто десь за дві з половиною години буде тут. Якраз він приїде коли у нас закінчиться робота в групах», – заявив Арахамія.

Щодо планів Зеленського у Трускавці, голова фракції заявив, що у нього є програмний виступ.

«Це програмний виступ про те, як ми йдемо, куди ми йдемо, його оцінка ситуації. В тому числі велика сьогодні панель по Донбасу, шляху до миру. У нас є топ три теми – це шлях до миру, війна на Донбасі, друга тема деоліхархізація і третя тема це антикорупційні реформи», – додав Арахамія.

Нагадаємо, напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції». Народні депутати вечеряють під «живу» музику, мають змогу зіграти в більярд, настільний теніс та настільний футбол. Крім того, тут є ігрова консоль.

1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.