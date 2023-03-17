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Що треба робити з країнами, «які погано поводилися з Україною»: роз'яснення Кулеби

glavcom.ua
Що треба робити з країнами, «які погано поводилися з Україною»: роз'яснення Кулеби
фото: армія inform

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба гостро натякнув на те, які відносини будуватиме наша держава по завершенню війни з тими, хто зараз не допомагає у боротьбі  проти російського агресора

Глава МЗС Дмитро Кулеба, в недавньому інтерв'ю https://www.bbc.com/  заявив, що країни, які не підтримали Україну зараз - ті, які, за його словами, «неправильно поводилися під час цієї війни і погано ставилися до України», заплатять за це ціну в майбутньому.

Хоча наша держава отримала військову та економічну підтримку від західних країн після вторгнення росії, багато країн Африки, Азії та Південної Америки залишилися осторонь.

Деякі з них історично симпатизують росії, інші стурбовані економічними витратами на війну, а треті вважають, що Захід невиправдано затягує бойові дії.

«Якщо хтось у світі думає, що те, як та чи інша країна поводилася - або ставилася до України в найтемніший момент її історії - не буде враховано при побудові майбутніх відносин, то ці люди просто не знають, як працює дипломатія... Війна - це час, коли потрібно робити вибір. І кожен вибір був зафіксований» – підкреслив Дмитро Кулеба.

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю https://thehill.com/  заявив, що країну-агресорку Росію взагалі необхідно виключити із членів ООН.

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