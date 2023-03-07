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Зросла кількість країн, що підтримують спецтрибунал для Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зросла кількість країн, що підтримують спецтрибунал для Путіна
Трибунал судитиме Путіна та його військово-політичне оточення
фото з відкритих джерел

Спецтрибунал судитиме кремлівську верхівку за повномасштабну війну проти України

Створення міжнародного трибуналу для російського президента Володимира Путіна та усього військово-політичного керівництва РФ уже підтримали 30 держав, серед яких і країни G7. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телемарафону.

«Я радий повідомити, що країн, які підтримують спецтрибунал для Росії, вже 30. Приєдналася Греція до цієї групи. У вихідні було 29 країн», – сказав міністр.

Кулеба пояснив, що перебування у цьому переліку означає, що країна згодна на створення трибуналу, який судитиме кремлівську верхівку за повномасштабну агресію проти України.

«Спецтрибунал зосередиться конкретно на злочині агресії. А це Путін та його найближче оточення: Шойгу, Лавров і вся тусовка злочинна», – сказав він.

Кулеба сподівається, що на найближчій зустрічі представники усіх 30 країн просунуться в питанні імунітету для Путіна. «У міжнародному праві є трійка, яка користується повним імунітетом від будь-якого переслідування. Це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Наша мета – розв'язати це питання імунітетів, але це філігранна, нейрохірургічна операція», – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.

Теги: росія війна путін Україна Дмитро Кулеба трибунал

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