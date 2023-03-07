Зросла кількість країн, що підтримують спецтрибунал для Путіна

Спецтрибунал судитиме кремлівську верхівку за повномасштабну війну проти України

Створення міжнародного трибуналу для російського президента Володимира Путіна та усього військово-політичного керівництва РФ уже підтримали 30 держав, серед яких і країни G7. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телемарафону.

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«Я радий повідомити, що країн, які підтримують спецтрибунал для Росії, вже 30. Приєдналася Греція до цієї групи. У вихідні було 29 країн», – сказав міністр.

Кулеба пояснив, що перебування у цьому переліку означає, що країна згодна на створення трибуналу, який судитиме кремлівську верхівку за повномасштабну агресію проти України.

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«Спецтрибунал зосередиться конкретно на злочині агресії. А це Путін та його найближче оточення: Шойгу, Лавров і вся тусовка злочинна», – сказав він.

Кулеба сподівається, що на найближчій зустрічі представники усіх 30 країн просунуться в питанні імунітету для Путіна. «У міжнародному праві є трійка, яка користується повним імунітетом від будь-якого переслідування. Це президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Наша мета – розв'язати це питання імунітетів, але це філігранна, нейрохірургічна операція», – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних РФ проти України. Це є першим кроком до створення спеціального трибуналу, який притягне до кримінальної відповідальності керівництво Росії за скоєння злочину агресії проти України.