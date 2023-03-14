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Віктор Шлінчак Керівник проекту «Главком»

Що відбувається з українською дипломатією

glavcom.ua
Міністерство закордонних справ України
фото з відкритих джерел

Є враження, що нас готують до чергових дуже цікавих призначень

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поширив прекрасний пост про дипломатів, яких МЗС постійно шукає для нових викликів. Майже десять тисяч лайків. Це успіх.

Але у мене дуже прикладне запитання, яке я поставив під дописом. Про свою улюблену Болгарію. То що там з посолкою? Освятили? Призначили? Закінчила врешті-решт вона анонсовані Кулебою «курси» (взагалі, що це таке?), чи ще ні? Бо кажуть, що в допомогу «послині» від Павлюка прийдеться відправляти справжнього спеціаліста по Болгарії – Анну Тертичну, якій доведеться тягнути всю роботу посольства. І що тоді заважало одразу призначити Анну послом?

Взагалі, після допису міністра є враження, що нас готують до чергових дуже цікавих призначень. Буду знати – маякну.

P.S. І щоб два рази не вставати, зацитую тут обов‘язки, які ставив перед послами президент Зеленський. «Є ті, хто працюють разом з усіма на оборону держави, а є ті, хто даремно витрачають час і працюють тільки на те, аби залишатися на посаді. Не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте іншу роботу». До речі, які там у нас останнім часом успіхи по Словенії і Швейцарії, крім провтиків? Не буду тикати в персоналії.

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Теги: МЗС дипломатія посол президент Дмитро Кулеба

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Віктор Шлінчак

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