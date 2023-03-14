Що відбувається з українською дипломатією

Є враження, що нас готують до чергових дуже цікавих призначень

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поширив прекрасний пост про дипломатів, яких МЗС постійно шукає для нових викликів. Майже десять тисяч лайків. Це успіх.

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Але у мене дуже прикладне запитання, яке я поставив під дописом. Про свою улюблену Болгарію. То що там з посолкою? Освятили? Призначили? Закінчила врешті-решт вона анонсовані Кулебою «курси» (взагалі, що це таке?), чи ще ні? Бо кажуть, що в допомогу «послині» від Павлюка прийдеться відправляти справжнього спеціаліста по Болгарії – Анну Тертичну, якій доведеться тягнути всю роботу посольства. І що тоді заважало одразу призначити Анну послом?

Взагалі, після допису міністра є враження, що нас готують до чергових дуже цікавих призначень. Буду знати – маякну.

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P.S. І щоб два рази не вставати, зацитую тут обов‘язки, які ставив перед послами президент Зеленський. «Є ті, хто працюють разом з усіма на оборону держави, а є ті, хто даремно витрачають час і працюють тільки на те, аби залишатися на посаді. Не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу – шукайте іншу роботу». До речі, які там у нас останнім часом успіхи по Словенії і Швейцарії, крім провтиків? Не буду тикати в персоналії.