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Кулеба провів переговори з Блінкеном і повідомив результати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кулеба провів переговори з Блінкеном і повідомив результати
фото:Reutеrs

Сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це міністр повідомив у Twitter.

За його словами, сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

«Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій», – додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр Кулеба різко відреагував на заборону Зеленському виступити на «Оскарі».

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Теги: міністр Україна боєприпаси Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен переговори

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