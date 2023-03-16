Кулеба провів переговори з Блінкеном і повідомив результати

Сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це міністр повідомив у Twitter.

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За його словами, сторони обговорили Формулу миру в Україні та шляхи прискорення доставки артилерійських боєприпасів.

«Ми цілодобово працюємо зі США та іншими партнерами, щоб Україна мала всі боєприпаси, необхідні для оборони та контрнаступальних операцій», – додав Кулеба.

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Нагадаємо, раніше міністр Кулеба різко відреагував на заборону Зеленському виступити на «Оскарі».