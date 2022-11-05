Дмитро Кулеба розповів, чому в Росії зменшується кількість прихильників

Кількість злочинів Росії зростає з кожним днем війни

Деякі країни заявляють про нейтралітет у конфлікті між Україною та Росією. Одні з них не хочуть допомагати нашій державі у боротьбі проти держави-терориста, інші є рівновіддаленими чи рівнонаближеними і до України, і до РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що заяви про посередництво Україна чула постійно від самого початку війни.

За словами міністра, країни, які не хочуть допомагати, лише прикриваються посередництвом, щоб нічого не робити. А держави, рівновіддалені чи рівнонаближені і до України, і до РФ, такими заявами намагаються зберігати баланс.

Водночас чиновник наголосив, що чим довше триває війна та чим більше злочинів здійснює Росія, маневрувати на тему нейтральності чи посередництва стає все важче.

«Бо зрештою треба обирати сторону», – додав міністр.

Раніше повідомлялось, що Бахрейн несподівано взявся мирити Україну з Росією.

Раніше повідомлялось, що президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Росія хоче «налаштувати мости та діалог» з Україною.

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.