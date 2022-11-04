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Бахрейн несподівано взявся мирити Україну з Росією

Юрій Лящук
glavcom.ua
Бахрейн несподівано взявся мирити Україну з Росією
Бахрейн виступає за протидію хвилям екстремістської ідеології
фото з відкритих джерел

Бахрейн готовий відігравати будь-яку роль у сфері посередництва між РФ та Україною

Король Бахрейну Хамад бен Іса Аль Халіфа висловив готовність бути черговим посередником в переговорах між Україною та Росією. Про це повідомили у посольстві Бахрейну в Москві, передає російське видання ТАСС.

У диппредставництві зазначили, що Бахрейн готовий «відігравати будь-яку роль у сфері посередництва між двома сторонами без зволікання». Також, посилаючись на слова монарха, у посольстві додали, що Бахрейн закликає великі держави «переглянути та відновити зобов’язання щодо підтримки миру та безпеки» та переорієнтувати глобальні зусилля на «протидію хвилям екстремістської ідеології».

Раніше повідомлялось, що президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало передав президенту Володимиру Зеленському сигнал, що Росія хоче «налаштувати мости та діалог» з Україною.

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

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Теги: росія війна Україна переговори

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