Прем’єр Швеції прибув із неоголошеним візитом до України (відео)

У першому півріччі 2023 року Швеція головує в Раді Євросоюзу, тож значна частина перемовин була присвячена саме загальноєвропейським питаннями

Сьогодні з неоголошеним візитом до України прибув прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Про це повідомив глава української держави Володимир Зеленський.

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«Сьогодні вітаю в Україні прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона. Україна і Швеція разом захищають людяність, свободу та Європу. Разом будемо й переможцями», – зазначив президент.

Зеленський додав, що у першому півріччі 2023 року Швеція головує в Раді Євросоюзу, тож значна частина перемовин була присвячена саме загальноєвропейським питаннями.

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«Спільно зі шведським головуванням ми маємо забезпечити все необхідне для початку переговорів щодо членства України в Європейському союзі вже в цьому році. Ми цього дуже хочемо. І жодної перешкоди цьому немає, і не буде. Я вдячний Швеції за лідерство і за усвідомленням що справжня європейська міцність – це міцність разом з Україною. Я впевнений, цього року можемо зробити такі важливі для нас, для всіх, для Євросоюзу історичні кроки на цьому європейському шляху», – дода він.

Також важливий пункт переговорів, за словами президента, — це оборона і додаткові сили. Зеленський розповів прем’єр-міністру Швеції, що саме зараз дозволить українцям відновити українську землю і територіальну цілісність.

«Сьогодні ми обговорили подальші кроки у відбудові України в енергетичній сфері, економічній співпраці. Одним із ключових пріоритетів для нас зараз є зелена трансформація нашої енергетики. Це саме той напрямок, у якому ми зі Швецією можемо разом досягти історичних результатів», – повідомив Зеленський після зустрічі з премʼєром журналістам.

Раніше повідомлялося, що Швеція відмовила Зеленському у винищувачах Gripen.