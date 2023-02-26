Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги

«Хочу запевнити, що Естонія допомагатиме Україні виграти цю війну»

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який прибув 26 лютого до Києва з візитом, висловив слова підтримки Україні та оголосив про черговий пакет допомоги, який включає польовий мобільний шпиталь Role 2, повідомляє міністерство оборони України. Про це повідомляє Міноборони України.

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«Хочу запевнити, що Естонія допомагатиме Україні виграти цю війну. Маю нагоду оголосити про черговий пакет допомоги вашій державі, який включатиме важливі речі для ЗСУ», – сказав Певкур.

Міністр оборони Естонії поінформував, що до нового пакета допомоги входить польовий мобільний шпиталь Role 2, який рятуватиме життя українських захисників на фронті. Символічний ключ від третього шпиталю, переданого Україні Естонією, Нідерландами та Норвегією, Певкур вручив міністру оборони України Олексію Резнікову.

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Як зазначив естонський міністр, загальна сума допомоги Україні від Естонії вже перевищила 1% ВВП цієї балтійської країни. Саме тому очільник міноборони Естонії закликав інші західні країни наслідувати приклад його країни та нарощувати допомогу Україні.

«Нещодавно на рівні країн Європейського Союзу ми ініціювали термінову підтримку української оборони одним мільйоном артилерійських снарядів 155 калібру. Робимо все, щоб Україна отримала більше боєприпасів, обладнання, спорядження та іншої потрібної допомоги», – наголосив Певкур.

Як повідомила пресслужба міноборони України, представникам естонського оборонного відомства презентували логістичну програму LOGFAS – систему обліку, контролю руху та кінцевого використання військової техніки та майна, отриманих від західних партнерів.

На зустрічі міністри оборони двох країн обговорили питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройній агресії Росії та реалізації двосторонніх проєктів для посилення спроможностей сил оборони України.

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Нагадаємо, 22 лютого, Рійгікогу, парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку України, подану 94 депутатами зі 101, які обрані в парламент. У заяві, крім підтримки України в реалізації мирного плану президента Володимира Зеленського та відправки під суд російських воєнних злочинців, також міститься заклик не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

Крім того, Естонія надіслала країнам Європейського Союзу пропозицію спільно вкласти 4 млрд євро в закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які потрібні Україні цього року, аби відбити вторгнення Росії. «Наразі Росія за один день використовує в Україні таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. ЄС терміново має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим витримати боротьбу», – цитують журналісти естонський документ.