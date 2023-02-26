Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
фото Міноборони України

«Хочу запевнити, що Естонія допомагатиме Україні виграти цю війну»

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, який прибув 26 лютого до Києва з візитом, висловив слова підтримки Україні та оголосив про черговий пакет допомоги, який включає польовий мобільний шпиталь Role 2, повідомляє міністерство оборони України. Про це повідомляє Міноборони України.

«Хочу запевнити, що Естонія допомагатиме Україні виграти цю війну. Маю нагоду оголосити про черговий пакет допомоги вашій державі, який включатиме важливі речі для ЗСУ», – сказав Певкур.

Міністр оборони Естонії поінформував, що до нового пакета допомоги входить польовий мобільний шпиталь Role 2, який рятуватиме життя українських захисників на фронті. Символічний ключ від третього шпиталю, переданого Україні Естонією, Нідерландами та Норвегією, Певкур вручив міністру оборони України Олексію Резнікову.

Як зазначив естонський міністр, загальна сума допомоги Україні від Естонії вже перевищила 1% ВВП цієї балтійської країни. Саме тому очільник міноборони Естонії закликав інші західні країни наслідувати приклад його країни та нарощувати допомогу Україні.

«Нещодавно на рівні країн Європейського Союзу ми ініціювали термінову підтримку української оборони одним мільйоном артилерійських снарядів 155 калібру. Робимо все, щоб Україна отримала більше боєприпасів, обладнання, спорядження та іншої потрібної допомоги», – наголосив Певкур.

Як повідомила пресслужба міноборони України, представникам естонського оборонного відомства презентували логістичну програму LOGFAS – систему обліку, контролю руху та кінцевого використання військової техніки та майна, отриманих від західних партнерів.

На зустрічі міністри оборони двох країн обговорили питання подальшої консолідації зусиль у забезпеченні відсічі збройній агресії Росії та реалізації двосторонніх проєктів для посилення спроможностей сил оборони України.

Нагадаємо, 22 лютого, Рійгікогу, парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку України, подану 94 депутатами зі 101, які обрані в парламент. У заяві, крім підтримки України в реалізації мирного плану президента Володимира Зеленського та відправки під суд російських воєнних злочинців, також міститься заклик не допускати російських та білоруських спортсменів до Олімпійських ігор.

Крім того, Естонія надіслала країнам Європейського Союзу пропозицію спільно вкласти 4 млрд євро в закупівлю 1 мільйона боєприпасів, які потрібні Україні цього року, аби відбити вторгнення Росії. «Наразі Росія за один день використовує в Україні таку ж кількість боєприпасів, яку Європа може виробити за місяць. ЄС терміново має збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, щоб допомогти українським військовим витримати боротьбу», – цитують журналісти естонський документ.

Читайте також: Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8815
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5958
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту