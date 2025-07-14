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Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Києва з офіційним візитом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прибув до Києва з офіційним візитом
Келлога на вокзалі хустрів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак
фото: Андрій Єрмак

Кіт Келлог пробуде в Україні цілий тиждень

Сьогодні, 14 липня, спеціальний представник президента США Дональда Трампа – Кіт Келлог прибув до Києва. Очікується, що він та пробуде в Україні цілий тиждень. Про це у Телеграмі повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, інформує «Главком».

«Вітаємо в Україні спецпредставника Президента США Кіта Келлога. Оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США – багато тем для розмови», – підкреслив Єрмак.

За його словами, «Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу – це принцип Президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога з керівниками СБУ та розвідки. Президент повідомив, що триває підготовка зустрічей Келлога з керівниками Служби безпеки України, а також українських розвідок.

У розмові з журналісткою на полях Конференції з відновлення України, яка проходила у Римі, Келлог повідомив, що приїде в Київ та пробуде там цілий тиждень.

Теги: Україна США Кіт Келлог Андрій Єрмак

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