Келлог проведе зустрічі з керівниками СБУ – Зеленський

Келлог приїде в Україну вже завтра, 14 липня

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі спецпредставника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога з керівниками СБУ та розвідки. Про це повідомив Зеленський у вечірньому зверненні, передає «Главком».

Президент повідомив, що триває підготовка зустрічей Келлога з керівниками Служби безпеки України, а також українських розвідок.

«Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру», – сказав президент.

Також Зеленський доручив головкому ЗСУ Олександру Сирському та начальнику Генштабу Андрію Гнатову представити інформацію про російський потенціал і про українські перспективи.

Окремо президент заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка «щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським убивцям».

«Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде», – додав президент.

Раніше глава держави розповів, що сьогодні в нього була нарада з військовими, а також з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Як стало відомо, російські окупанти значно відстали від планів наступу, які мали на літо цього року.

Також президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Ішлося про оновлення державної підтримки українців, яке підготував Уряд.

Варто зазначити, що спецпредставник президента США Кіт Келлог приїде до Києва в понеділок, 14 липня.

У розмові з журналісткою на полях Конференції з відновлення України, яка проходить в Римі, Келлог повідомив, що приїде в Київ та пробуде там цілий тиждень.